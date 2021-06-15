انتحار شاب بأسوان لمروره بأزمة نفسية

أقدم شاب من قرية السباعية غرب بمركز إدفو شمال أسوان على التخلص من حياته بشنق نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة.

وكان قد تلقي مركز شرطة إدفو إخطارا ًبالعثور على جثة شاب مشنوقاً بمنزله بالسباعية غرب حيث إنتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتم العثور على جثة الشاب ويدعي أحمد .ق 17 عامًا مشنوقاً ، ورجحت التحريات إقدام الشاب على الانتحار إثر مروره بأزمة نفسية سيئة دفعته إلى التخلص من حياته ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة ادفو وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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وكان قد إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2020/2021 بنسبة نجاح بلغت 80.3 % وذلك بعرض من الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم .

حيث وجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين والمتفوقين ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل .

وكلف محافظ أسوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة والإستعداد الجيد والكامل من الآن لإنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكافة مكونات المدارس ، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء إمتحاناتهم فى سهولة ويسر.

ومن جانبه صرح الدكتور خالد قبيصى بأن عدد المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية 25 ألف و 597 طالب وطالبة ، فيما نجح منهم 20 ألف و 122 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات .

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة وكالة التعاون الدولى السويسرى بإستمرار دعمها للمشروعات التي تستهدف إحلال وتجديد البنية التحتية لمحطات وشبكات مياه الشرب بهذه المناطق التي تعانى من ضعف المياه وتهالك الشبكات لتقادمها منذ عشرات السنوات وهو الذى يتوازى مع دفع العمل بمشروع تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب للإسراع بإنهاؤه خلال العام الحالي ، بجانب تنفيذ مكونات الدعم الفني ونشر الوعى بتكلفة إجمالية تصل إلى 8,8 مليون فرنك سويسرى .