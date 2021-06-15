سقوط شرفة عقار بمنطقة ميت مجاهد في دكرنس

شهدت منطقة ميت مجاهد بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية سقوط شرفة لعقار غير مأهول بالسكان.

وكان اخطارًا قد ورود لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من بعض الأهالي بسقوط جزء من شرفة عقار بمنطقة ميت مجاهد.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية قسم الإنقاذ البري، تنسيقا ومسئولي مجلس مركز ومدينة دكرنس، إلى مكان البلاغ تم عمل كردونا أمنيًا حول العقار وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من 3 طوابق على مساحة 150 متر تقريبا غير مأهول بالسكان، ملك ناهد.م.ع. غير متواجدة وتبين سقوط جزء من شرفة الطابق الأول بمساحة 1 متر بطول ۱۸ متر تقريبا .

ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات وبسؤال فني بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة دكرنس، علل سبب ذلك لقدم المبنى وأن العقار محل البلاغ صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وجار إزالة العقار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.