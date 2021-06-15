العثور على جثة شخص مجهول طافية بمياه ترعة البوهية بالسنبلاوين
تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لكشف غموض لعز العثور علي جثة لشخص مجهول بالعقد الثالث من العمر طافيه بمياه ترعة " البوهية" بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وكان اخطارا قد ورود لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة عن بلاغ الأهالي بوجود جثة طافية بمياه ترعة " البوهية " المارة ببندر السنبلاوين " أمام مطاحن الأصيل " دائرة المركز.
و بانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وبالفحص ومناظرته تبين
أنه لشخص ذكر في العقد الثالث من العمر " يرتدي ملابسه كاملة " ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية ، وعثر بحوزته على ( سلسلة مفاتيح ، مبلغ مالي 2 جنيه عملة معدنية ) ولم يتعرف عليه أحدا من الأهالي أو رجال الإدارة عليه.
وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية التصوير الجثة ورفع بصماتها وإتخاذ إجراءات النشر .
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5389 إدارى مركز السنبلاوين ، وأخطرت النيابة العامة والتي ناظرت الجثمان وقررت نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام .