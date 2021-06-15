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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شخص مجهول طافية بمياه ترعة البوهية بالسنبلاوين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لكشف غموض لعز العثور علي جثة لشخص مجهول بالعقد الثالث من العمر  طافيه بمياه ترعة " البوهية" بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وكان اخطارا قد ورود لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة عن بلاغ الأهالي بوجود جثة طافية بمياه ترعة " البوهية " المارة ببندر السنبلاوين " أمام مطاحن الأصيل " دائرة المركز.


و بانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وبالفحص ومناظرته تبين
أنه لشخص ذكر في العقد الثالث من العمر " يرتدي ملابسه كاملة " ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية ، وعثر بحوزته على ( سلسلة مفاتيح ، مبلغ مالي 2 جنيه عملة معدنية ) ولم يتعرف عليه أحدا من الأهالي أو رجال الإدارة عليه.


وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية  وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية التصوير الجثة ورفع بصماتها وإتخاذ إجراءات النشر .


تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5389 إدارى مركز السنبلاوين ، وأخطرت النيابة العامة والتي ناظرت الجثمان وقررت نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام .

العثور على جثة طافية ترعة السنبلاوين الدقهلية

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