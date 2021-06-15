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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بين دراجتين بالسنبلاوين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، في حادث تصادم بين دراجتين، على طريق السنبلاوين-ديرب نجم، بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وكان اخطارًا قد ورد لمديرية امن الدقهلية  يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول جثامين كل من محمد.إ.ص. (20 عاما -ميكانيكي)، مقيم قرية البكارية دائرة المركز، وأحمد.م.ز. (23 عاما -عامل دوكو)، ومقيم قرية الجلايلة دائرة المركز، وأحمد.م.ي. (18 عاما - كهربائي سيارات)، مقيم قرية البلامون دائرة المركز.
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أنه أثناء قيادة الأول دراجته النارية بدون لوحات معدنية، وبرفقته الثاني، وقيادة الثالث دراجته النارية بدون لوحات معدنية، على طريق السنبلاوين- ديرب نجم دائرة المركز اصطدما بالمواجهة مما أدى إلى وفاتهم.
وبسؤال كل من والد الأول، ووالدة الثاني، ووالد الثالث أيدوا مضمون الفحص، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك وتم التحفظ علي الدراجتين الناريتين بديوان المركز.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

دراجة بخارية الدقهلية تصادم السنبلاوين

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