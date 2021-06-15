بالمجان.. معرض خيري لـ الآثاث والأجهزة الكهربائية في كوم حمادة

أكد عادل درغام - مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، أنه تم تنظيم معرض لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالمجان على الأسر من محدودي الدخل والأرامل بقرية منشأة أبو ريه بمركز كوم حماده.

وضم المعرض أجهزة منزلية كهربية عبارة عن ( ثلاجات – غسالات – تليفزيونات – بوتاجازات ) بالإضافة لتوزيع الملابس وقطع الأثاث للمنازل من أنتريهات و مطابخ و غرف سفرة و غرف نوم و سجاد و مفروشات ومراتب فايبر يتم توزيعها بالمجان علي حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة ، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية ، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم .

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن تنظيم مثل تلك المعارض تسهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر ، مشددا على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .