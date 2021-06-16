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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية..حلقة نقاش افتراضية حول التحولات في نظام الطاقة العالمي

صدى البلد

تنظم جمعية اقتصاديات الطاقة السعودية الخميس المقبل حلقة نقاش افتراضية بعنوان "التحولات في نظام الطاقة العالمي وانعكاسه على الدول المنتجة للنفط" يديرها رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية "كابسارك" آدم سيمنسكي ويشارك فيها كل من مؤسس ورئيس مركز سياسات الطاقة العالمي في جامعة كولمبيا في نيويورك جاسون بوردوف، ومدير مركز أكسفورد لدراسات الطاقة أستاذ في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن بسام فتوح، وكبير الاقتصاديين في منتدى الطاقة الدولي ليلى بنعلي، ووكيل وزارة الطاقة للسياسات والتخطيط الإستراتيجي نايف المسيحل.

 

تتناول الحلقة التبدلات في مشهد الطاقة العالمي من تطورات تقنية واقتصادية وبيئية وتأثيرها على الطلب والعرض من النفط وعلى اقتصاديات الدول المنتجة والمصدرة له ومنها المملكة.

 

يذكر أن جمعية اقتصاديات الطاقة هي جمعية أهلية غير ربحية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى بناء القدرات في مجال تقييم اقتصاديات الطاقة والتطوير المهني والعلمي وتثقيف المجتمع وتوعيته في مجال اقتصادات الطاقة ودعم البحوث والدراسات في مجالها. والجمعية عضو في الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة IAEE وتخطط لاستضافة مؤتمرها العالمي عام 2023.

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