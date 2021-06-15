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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستثمرو هذه الدولة أكبر الرابحين من بيتكوين خلال عام... الصينيون في المرتبة الثانية

ارشيفية
ارشيفية

قدرت Chainalysis أن المستثمرين من الولايات المتحدة حققوا أكثر من 4 مليارات دولار من الأرباح عبر عملة بيتكوين في عام 2020، أي 3 أضعاف ما حققه المستثمرون من الدولة التالية في القائمة، وهي الصين، وفقاً لبيانات "Statista" .

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وتأتي هذه الأرباح الضخمة المثيرة للدهشة، لأن الصين سجلت أعلى معاملة للعملات المشفرة تاريخياً، والناتجة عن التعدين، بقيمة 1.1 مليار دولار رغم تجريم تداول بيتكوين في البلاد. وقد تفسر التدفقات الضخمة في نهاية العام الماضي من المؤسسات الأميركية خلف ذلك، حيث حققت تلك الاستثمارات أرباحاً ضخمة.

 

كما سجلت جميع البلدان تقريباً أكبر مكاسب استثمارية محققة في نهاية عام 2020، حيث ارتفع سعر بيتكوين من 11471 دولاراً في منتصف أكتوبر إلى ما يزيد قليلاً عن 29000 دولار بحلول نهاية العام.

 

وكان طرح منصة Coinbase، أحد الأسباب وراء تلك الأرباح الضخمة عالمياً لمستثمري بيتكوين، إلا أن هذا الاستثمار يظل محفوفاً بالمخاطر، ويتضح ذلك من خلال ارتفاع عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 65000 دولار في أبريل من هذا العام، قبل أن تنخفض إلى ما دون 37000 دولار في مايو.

 

وشهدت بيتكوين ارتدادات قوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تقترب حالياً من العودة مرة أخرى إلى مستويات 50000 دولار.

 

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