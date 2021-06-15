عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حسين زين ووزير الإعلام الأردني يبحثان انتاج عمل درامي يؤرخ لعراقة تاريخ البلدين

صدى البلد

استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المهندس صخر مروان دودين  وزير الدولة لشئون الإعلام الاردنى والوفد المرافق لسيادته،   حيث بحثا الجانبان سبل تعزيز  التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الدولة لشئون الإعلام  الأردنية فى مختلف مجالات العمل الإعلامي  ، و قد اقترحا الجانبان عمل انتاج درامي مشترك  يؤرخ لعراقة وأصالة التاريخ المصرى والأردنى  ليكون وثيقة درامية متميزة يتعرف من خلالها الشباب والأجيال القادمة على عراقة الحضارة المصرية و الأردنية من ثقافات وعادات وتقاليد أصيلة للبلدين الشقيقين،  وترسخ لديهم حب الأوطان والعمل بجهد من أجل رفعته .

و أكد زين، تفعيل التعاون مع الجانب الأردني  بما يحقق مردود  ايجابي على الجانب المهنى والاقتصادى معا ، ومؤكدا على  ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب الأردني  فى التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة وأن هناك تعاون مثمر مع الإعلام الأردني لا سيما الانتاج المشترك ببرنامج بيت للكل ،  حيث أشاد الوزير الأردني ببرنامج بيت للكل مؤكدا أنه أحدث صدى كبير لدى المشاهد العربي لمضمونه الإعلامي المتميز ومناقشته لقضايا وموضوعات تشغل الرأى العام العربي بمهنية واحترافية ، كما أشاد الوزير الأردني بالدراما المصرية والفن المصرى الذى أسهم بشكل كبير  في تشكيل وعى ووجدان الأمة .

فيما  أكد المهندس صخر مروان  على أهمية التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامى الكبير الذى يمتلك امكانيات وخبرات متميزة  معربا عن تقديره الكبير للإعلام المصرى المهنى المتميز

كما تطابقت وجهات نظر الجانبان فى ضرورة تفعيل ادواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما  للتصدى للشائعات والأكاذيب التى تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي

كما ناقش الجانبان بروتوكول تعاون لتنشيط الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين الشقيقين

الحضارة المصرية الهيئة الوطنية للاعلام حسين زين الدراما المصرية برنامج بيت للكل

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تعلن موعد القضاء على فيروس نقص المناعة..فيديو

لعشاق السيدان الفاخرة.. موصفات وسعر بيجو 508 موديل 2022 في السعودية

لقاح أمريكي جديد ضد فيروس كورونا

جفاف الجلد والحكة .. عرض جديد يصيب المتعافين من كورونا .. شاهد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 15-6-2021

تنفيذ حكم القتل في مؤسس خلية إرهابية بالسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

السيسي يصدق على خمسة قوانين جديدة

محمد حسين يعقوب أمام الجنايات: لا أعلم شيئا عن داعش .. وحسن البنا أسس الإخوان بحثًا عن الحكم

شكري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف القانون الدولي

محمد حسين يعقوب أمام الجنايات.. 5 أسئلة فارقة و3 إجابات صادمة

ذلك ليس عبثا.. الجنايات توجه رسالة للشيخ محمد حسين يعقوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

مايا مرسى تفتتح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

اﻟﻤﺰﻳﺪ