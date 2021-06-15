بمشاركته في يورو 2020.. كريستيانو رونالدو يحقق 3 أرقام قياسية تاريخية

تواجد كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في التشكيل الرسمي لمنتخب البرتغال، لملاقاة المجر، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

مشاركة رونالدو في المباراة التي ستنطلق في تمام السادسة مساءً، تعني تسجيله رقمين قياسيين تاريخيين في البطولة الأوربية القارية، ورقما قياسيا آخر خاصا باللاعبين الأوروبيين في مختلف البطولات.

وسيصبح رونالدو أول لاعب يشارك في 5 بطولات لبطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث شارك مع البرتغال في نسخ 2004، 2008، 2012، 2016 وتُوج باللقب في الأخيرة.

رونالدو أيضًا سيشارك في المباراة الـ 21 له في تاريخ اليورو، وهو أكثر لاعب مشاركة في المباريات.

وسيصبح رونالدو أكثر لاعب أوروبي يشارك في مباريات في البطولات الدولية الكبرى ( كأس العالم وأمم أوروبا) حيث سيسجل مشاركته الـ 39 مع البرتغال، متفوقًا على الألماني باستيان شفانيتشيجر الذي لعب 38 مباراة مع المانشفت.