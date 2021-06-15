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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يناقش مع محافظ بورسعيد استعدادات تدشين تطوير إستاد نادي المصري

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان الوزارة ، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وسمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات.

ناقش اللقاء الخطوات التنفيذية المتعلقة بإنشاء استاد نادي المصري البورسعيدي وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء ستاد النادي في موقعه الحالي وفق أحدث نماذج التطوير تلبيةً لمطالب أبناء بورسعيد.

وكشف وزير الشباب والرياضة أن الاجتماع تطرق إلى التصورات  المقدمة بشأن أعمال تنفيذ تطوير إستاد بورسعيد الحالي تمهيداً للبدء الفعلي في أعمال التنفيذ في ضوء مجهودات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يدعم مشروع تطوير الإستاد بناءً على توجيهات السيد الرئيس.  

وأكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية،  وتلبية رغبات المواطنين في تقديم الخدمات المختلفة لهم، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعظيم الاستخدام الأمثل لتلك المنشآت.

من جانبه، لفت محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة الباسلة تشهد العديد من الإنجازات في شتى القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومنها الطفرة في مجال الشباب والرياضة والتي تتكلل بإنشاء وتطوير استاد نادي المصري بناءً على رغبة جماهير بورسعيد.


فيما أعرب النائب الدكتور محمود حسين عن تقديره لكل من وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على التعاون المثمر في تطوير وإنشاء نادي المصري في ضوء توجيهات السيد الرئيس، مقدماً شكره إلى أبناء بورسعيد على دعمهم الكامل للانجازات التي تشهدها الدول، ومساندتهم للنادي المصري الفترة الماضية.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى تطرق اللقاء كذلك إلى تطورات إنشاء المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، التي تتضمن إنشاء استاد حديث وعدداً من المنشآت الرياضية والترفيهية وفق أحدث نماذج التطوير.

وزير الري مجلس النواب مجلس الوزراء النادي المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف صبحي الدكتور مصطفى مدبولى

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