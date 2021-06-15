عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسن دهسًا أسفل جرار زراعى بالمنصورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مُسن مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه جرار زراعي اثناء عبوره الطريق بمنطقة " جديلة" بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.
وكان اخطارًا قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو "التهامي إبراهيم سعيد شحاتة " 74 عاما ، بالمعاش ، ومقيم قرية " اليوسيفية " دائرة مركز بني عبيد ،مصابة بسحجات بالقدمين وغيبوبة ( إدعاء حادث طريق ).
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله أكد أنه أثناء عبوره الطريق بمنطقة " جديلة " دائرة القسم ، إصطدم به جرار زراعی مجهول " وفر قائده به هاربًا  " ما أدى إلى حدوث إصابته وفي وقت لاحق توفي المذكور متاثرا بإصابته.
وبسؤال نجله المدعو "محمد التهامي إبراهيم سعيد " 29 عاما، سائق ، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون وإنهم قائد الجرار بالتسبب في وفاة والده.
وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة 
أمكن ضبط الجرار الزراعى وقائده ويدعى " أحمد أيمن المتولى الباز " 28 سنة، سائق ، ومقيم منطقة " جديلة " دائرة القسم.
وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة دون قصدًا منه حال عبور المذكور الطريق أمامه وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ، نتيجة نزيف داخلی ، ولا توجد شبهة جنائية.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/7026 جنح قسم ثان المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة .

جثة الدقهلية المنصورة جديلة جرار

موضوعات متعلقة

مصرع طفل في إنقلاب جرار زراعي بترعة في أسيوط

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تعلن موعد القضاء على فيروس نقص المناعة..فيديو

لعشاق السيدان الفاخرة.. موصفات وسعر بيجو 508 موديل 2022 في السعودية

لقاح أمريكي جديد ضد فيروس كورونا

جفاف الجلد والحكة .. عرض جديد يصيب المتعافين من كورونا .. شاهد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 15-6-2021

تنفيذ حكم القتل في مؤسس خلية إرهابية بالسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

السيسي يصدق على خمسة قوانين جديدة

محمد حسين يعقوب أمام الجنايات: لا أعلم شيئا عن داعش .. وحسن البنا أسس الإخوان بحثًا عن الحكم

شكري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف القانون الدولي

محمد حسين يعقوب أمام الجنايات.. 5 أسئلة فارقة و3 إجابات صادمة

ذلك ليس عبثا.. الجنايات توجه رسالة للشيخ محمد حسين يعقوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

مايا مرسى تفتتح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

اﻟﻤﺰﻳﺪ