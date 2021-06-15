مصرع مسن دهسًا أسفل جرار زراعى بالمنصورة
لقي شخص مُسن مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه جرار زراعي اثناء عبوره الطريق بمنطقة " جديلة" بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.
وكان اخطارًا قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو "التهامي إبراهيم سعيد شحاتة " 74 عاما ، بالمعاش ، ومقيم قرية " اليوسيفية " دائرة مركز بني عبيد ،مصابة بسحجات بالقدمين وغيبوبة ( إدعاء حادث طريق ).
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله أكد أنه أثناء عبوره الطريق بمنطقة " جديلة " دائرة القسم ، إصطدم به جرار زراعی مجهول " وفر قائده به هاربًا " ما أدى إلى حدوث إصابته وفي وقت لاحق توفي المذكور متاثرا بإصابته.
وبسؤال نجله المدعو "محمد التهامي إبراهيم سعيد " 29 عاما، سائق ، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون وإنهم قائد الجرار بالتسبب في وفاة والده.
وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة
أمكن ضبط الجرار الزراعى وقائده ويدعى " أحمد أيمن المتولى الباز " 28 سنة، سائق ، ومقيم منطقة " جديلة " دائرة القسم.
وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة دون قصدًا منه حال عبور المذكور الطريق أمامه وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ، نتيجة نزيف داخلی ، ولا توجد شبهة جنائية.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/7026 جنح قسم ثان المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة .