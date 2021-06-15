مصرع مسن دهسًا أسفل جرار زراعى بالمنصورة

لقي شخص مُسن مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه جرار زراعي اثناء عبوره الطريق بمنطقة " جديلة" بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكان اخطارًا قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو "التهامي إبراهيم سعيد شحاتة " 74 عاما ، بالمعاش ، ومقيم قرية " اليوسيفية " دائرة مركز بني عبيد ،مصابة بسحجات بالقدمين وغيبوبة ( إدعاء حادث طريق ).

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله أكد أنه أثناء عبوره الطريق بمنطقة " جديلة " دائرة القسم ، إصطدم به جرار زراعی مجهول " وفر قائده به هاربًا " ما أدى إلى حدوث إصابته وفي وقت لاحق توفي المذكور متاثرا بإصابته.

وبسؤال نجله المدعو "محمد التهامي إبراهيم سعيد " 29 عاما، سائق ، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون وإنهم قائد الجرار بالتسبب في وفاة والده.

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة

أمكن ضبط الجرار الزراعى وقائده ويدعى " أحمد أيمن المتولى الباز " 28 سنة، سائق ، ومقيم منطقة " جديلة " دائرة القسم.

وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة دون قصدًا منه حال عبور المذكور الطريق أمامه وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ، نتيجة نزيف داخلی ، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/7026 جنح قسم ثان المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة .