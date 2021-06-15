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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

عروس
عروس

ترغب كل عروس في أن تمر ليلة عمرها بسلاسة دون أية مشكلات، ونظرًا للضغط النفسي وتشتت الأفكار الذي يسبق يوم الزفاف، نرى في النهاية الكثير من المواقف الغريبة والمحرجة، مثل ما حدث مع هذه العروس الفلبينية.

 

انتشر مقطع فيديو غريب لعروس فلبينية خبأت رجل أسفل فستانها،و زعمت أنها أقدمت على هذا السلوك لكي تضمن ألا يعيقها الفستان أثناء السير على ممر الزفاف للقاء عريسها في منتجع Louie Beach Resort بمقاطعة سيبو الفلبينية.

 

أصاب المقطع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالدهشة والحيرة نتيجة سلوك العروس الغريب، وتساءل الكثيرون حول السبب الذي قد يجعلها تخبئ شخص ما أسفل فستانها.

 

وقد أوضح الشاب الذي اختبأ تحت الفستان ويدعى لونيسا بأن سر تواجده في هذا الوضع الغريب هو الرياح القوية التي أعاقت حركة العروس أثناء سيرها على الممر.

 

وأضاف أنها داست على ثوبها وكادت أن تسقط عندما حاولت السير في ذلك الطقس العاصف، لذا نزل الشاب تحت فستانها ليساعدها في السير بفستان الزفاف.

 

في المقطع وبمجرد أن وصلت العروس إلى نهاية الممر برفقة عريسها لعقد القران، خرج الشاب بسرعة من تحت الفستان لكن الكاميرا كانت أسرع منه ووثقت المشهد.

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