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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول البيض لفقدان الوزن.. وهذه أبرز الأسباب

فوائد البيض في فقدان
فوائد البيض في فقدان الوزن

 يعد البيض أحد أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها، لفقدان الوزن، وذلك لأنه  يحتوي على نسبة أقل من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنه يحسن من معدل الحرق، ويعطي احساسا أطول بالشبع.

 

فوائد البيض في فقدان الوزن



وأكد خبراء التغذية إن البيض يمكن أن يكون بين أفضل الأطعمة لفقدان الوزن، لأنه يشعرك بالشبع بشكل كبير، ويحتوي على قيمة غذائية كبيرة، ويمكنك تناوله بعدة طرق.
 

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وإن كنت تتبع حمية غذائية صحية ولا تفضل تناول البيض فسوف نعطي لك بعض الأسباب لكي تتناول البيض خلال حميتك الغذائية، وفقا لما نشر في موقع "eatthis"، وتشمل:


- غني بالبروتين :
يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين بشكل ملحوظ، مما يساعد على بناء العضلات ، وتحرق الأنسجة العضلية سعرات حرارية أكثر من الدهون.

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 6.3 غرام من البروتين النباتي عالي الجودة، لذلك إذا أكلت اثنتين في وجبة واحدة، فقد وصلت بالفعل إلى 25.2% من الاستهلاك اليومي الموصى به من البيروتين وهو 50 غراما.

 

فوائد البيض في فقدان الوزن



-  منخفض الكربوهيدرات :
وإذا كنت ترغب في اتباع نظام paleo أو keto أو كنت تحاول ببساطة فقدان الوزن عن طريق خفض الكربوهيدرات، فيجب أن يكون البيض أفضل صديق لك؛ حيث ان البيض يحتوي على أقل من 1 جرام من الكربوهيدرات .

وأفدات احد الدراسات التي أجريت عام 2008 بين وجبة الإفطار القائمة على البيض ووجبة الإفطار المصنوعة من الخبز، ووجدت أن تناول البيض عزز فقدان الوزن بنسبة 65٪ مقارنة بالبدائل الغنية بالكربوهيدرات.
 

فوائد البيض في فقدان الوزن



- منخفض السعرات الحرارية :
وهناك سبب آخر يجعل البيض خيارًا جيدًا لفقدان الوزن وهو أنه منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية؛ حيث ان البيضة الكبيرة تحتوي على حوالي 76 سعرة حرارية فقط ، لذا يمكنك تناول بيضتين مسلوقتين وقطعة من الخبز المحمص من الحبوب الكاملة مقابل 232 سعرة حرارية فقط.


- غني بالفيتامينات :
ويعتبر البيض مصدر جيد لفيتامين د ، وهو احد الفيتامينات القابل للذوبان في الدهون ويبدو أنه يلعب دورًا في إنقاص الوزن ، وقد وجد أن مكملات فيتامين (د) تقلل من كل من مؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

ويعتبر البيض أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين ب 12 ، حيث يحتوي على 89 ميكروجرامًا - 37٪ من القيمة اليومية اليومية، وترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 بزيادة الوزن والسمنة ، في حين أن فيتامين ب 12 يرتبط ارتباطًا سلبيًا بمؤشر كتلة الجسم (BMI) ، مما يعني أن المستويات الأعلى من فيتامين ب 12 تساوي مؤشر كتلة الجسم المنخفض".

ويحتوي البيض أيضًا على نسبة عالية من الحديد ، مما يساعد على الحفاظ على طاقتك طوال اليوم، حيث يمكن للحديد الذي يحتويه البيض أن يمدك بالطاقة ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى انه يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.
 

فوائد البيض في فقدان الوزن



- ضبط نسبة السكر في الدم :
ويمكن أن يساعد تناول البيض في موازنة السكر في الدم ومستويات الأنسولين دون التأثير سلبًا على مستويات الكوليسترول في الدم؛ حيث أن تناوله في وجبة الإفطار يمكن أن تساعدك على منع ارتفاع السكر في الدم، والتحكم في نسبة السكر في الدم على مدار اليوم ، وهو أمر مهم بشكل خاص لمن يعانون من مرض السكري.

البيض فوائد البيض فقدان الوزن معدل الحرق السعرات الحرارية

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