وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية.. بحث التعاون العسكري والتدريب المشترك .. والولايات المتحدة تؤكد على علاقتها الإستراتيجية مع القاهرة

القوات المسلحة…

وزير الدفاع يعرب عن اعتزازه بالعلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة

دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين

القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على زيادة التعاون المشترك في المجال العسكري

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحرب، الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة فى كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك فى المجال العسكرى.

من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

فى سياق متصل التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كينيث ماكينزى، وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وأعلنت القوات المسلحة أمس في بيان لها أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى التقى الفريق أول دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية فى مختلف المجالات ، مشيراً إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

من جانبه أشاد قائد الحرس الوطني الأمريكي بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيداً من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين .

كما شهد الفريق أول محمد زكى مراسم التوقيع على اتفاق الشراكة بين القوات المسلحة والحرس الوطنى لولاية تكساس لتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء ومراسم التوقيع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة.