يد تونس تحجز تذكرة مونديال السيدات بالصعود لنصف نهائي أفريقيا

بلغ منتخب تونس للسيدات، نهائيات كأس العالم لكرة اليد، بعد العبور لنصف نهائي بطولة أفريقيا، المقامة حاليًا في الكاميرون.

وفاز منتخب سيدات تونس على غينيا في دور الثمانية بنتيجة 27-20، اليوم الثلاثاء.

وكانت المنتخب التونسي قد فاز على نظيره الغيني في دور المجموعات بنتيجة 30-27، مما جعله يدخل لقاء اليوم بأفضلية معنوية.

وسيطر منتخب تونس للسيدات، على مجريات الشوط الأول، الذي انتهى بتقدمه 15-7.

وكان منتخب تونس قد غاب عن مونديال اليابان 2019، قبل العودة في كأس العالم 2021، الذي سيقام في إسبانيا.

وسيواجه منتخب سيدات قرطاج، غدًا الأربعاء، في نصف نهائي بطولة أفريقيا، نظيره الأنجولي الذي فاز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 29-20.

ويعد المنتخب التونسي، الممثل العربي الوحيد في البطولة، بعد انسحاب الجزائر.