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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزامنًا مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية..

إصابة 17 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بالقدس

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء، بإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وقال شهود عيان للوكالة، إن قوات الاحتلال وضعت اسلاكا شائكة على مدخل المخيم، تحسبا لاندلاع مواجهات تزامنا مع مسيرة الاعلام في القدس، فيما تعمد الجنود إطلاق قنابل الغاز والصوت صوب نوافذ وباحات المنازل.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني سقوط 17 جريحا فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس.

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية، من شارع  الأنبياء بالقدس المحتلة تجاه باب العامود في البلدة القديمة.

وذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال قررت تغيير مسارات الرحلات الجوية من مطار بن جوريون في تل أبيب بسبب التوترات الأمنية.

واندلعت، اليوم الثلاثاء، حرائق في مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة، يشتبه في أنها ناجمة عن إطلاق بالونات حارقة من القطاع، قبل ساعات من تنظيم مستوطنين يهود مسيرة استفزازية في القدس الشرقية.

وحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إندلع حريقان في مستوطنات بمجلس "شعار هنيجيف" الإقليمي في منطقة غلاف غزة.

انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس والاحتلال يغيّر مسار الطيران في بن جوريون

مسيرة الأعلام بالقدس| استفزاز إسرائيلي للشعب الفلسطيني يهدد بإحتراق الهدنة

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