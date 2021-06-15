زيادة أجر الميزة للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي عند بلوغ سن المعاش

وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي انعقدت لأعضاء صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي، على الدراسة الاكتوارية لزيادة أجر الميزة التي تصرف للأعضاء عند بلوغ سن المعاش بواقع 4.75 جنيه شهرياً عن كل سنة اشتراك على أساسي 1 يوليو 2020.

أوضحت الدراسة الاكتوارية، أن هذه النسبة ستكون متزايدة بحد أقصى 7% سنوياً بدلا من 4.5 شهر عن كل سنة على أن لا تتضمن أية أعباء جديدة على عاتق الأعضاء.

وناقشت الجمعية العمومية، عدد من الملفات التي تهم آلاف العاملين وخاصة من أصحاب المعاشات وذلك في إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالأحوال المعيشية للعاملين في الدولة.

وتم خلال الانعقاد عرض الحساب الختامي والميزانية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى أنه تم خلال الجميعة فتح باب شراء مدد سابقة لمدة 3 أشهر والدعوة الي انتخابات التجديد الثلثي لانتخاب عضوين من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.