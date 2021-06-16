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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة مشروعات تنموية بالقرى الأكثر احتياجا بوسط سيناء ..شاهد

تركيب كشافات الإنارة
تركيب كشافات الإنارة بقري وسط سيناء

تنفذ محافظة شمال سيناء،  عددا من المشروعات الخدمية  والتنموية في قري مركزي الحسنة ونخل  التي تمثل "حياة كريمة " بالنسبة للأهالي ،  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من أجل  اقامة المشروعات التنموية وتوسيع الكتلة السكنية بالقري الأكثر احتياجا بوسط سيناء.

 

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن بيت الزكاة والصدقات المصري، وافق على تمويل مشروع  للاستفادة من مياه السيول  وتطوير عدد من القري بمنطقة وسط سيناء .. حيث يتضمن المشروع  بناء 150 منزلا ودار ضيافة ومسجدا داخل تجمعات القري ' لإعادة توزيع السكان وتكوين مجتمعات متكاملة ، وذلك للاستفادة من مياه السيول والأمطار بالمنطقة.

 

 وسيتم تطوير الزراعات الحالية ،واستحداث زراعات جديدة فى المنطقة الى جانب انشاء صوب زراعية وهرابات أرضية لتخزين مياه الأمطار والسيول.

 

   كما سيتم إنشاء بحيرات صناعية وأحواض لتهدئة مياه السيول فى تجمع" أولاد على" التابع لقرية المقضبة،و بحيرة صناعية بوادى الأزارق مركز الحسنة.

 

 كما سيتم إنشاء ٣ سدود تمويلية الأول   بتجمع عين الجديرات، التابع لقرية القسيمة بالحسنة، و الثاني بقرية المشبهة التابعة لقرية الحمة بالحسنة  ، والثالث بمنطقة  أم البارد  التابع لقرية التمد بنخل بطول 300 مترا لحجز مياه السيول والاستفادة منها .. والتى تقدر بحوالى 5 ملايين م٣.

 

علاوة علي  إنشاء 22 هرابة مياه فى التجمعات المختلفة  ،و انشاء 20 خزانا بسعة من 500 – 1000 مترا مكعبا للخزان طبقا لطبيعة المكان ، إنشاء بحيرة صناعية بمنطقة وادى الجرافى بقرية الكونتلا بنخل ،  .

 

كما يشمل المشروع  تطهير الخزانات الموجودة حاليا ( 15 خزانا ) بقرى رأس النقب والكونتلا مركز نخل .

 

وأضاف سليمان فرج ، رئيس مجلس ومدينة نخل ،  أنه يجرى أيضا تنفيذ 25 منزلًا بدويًا في تجمع الشياحه، ومشغل  وورشة صيانة وورش حرفية ومسجد ، والذي يتضمن إقامة مشروعات للاستفادة من مياه السيول والأمطار فى المنطقة  ، ورفع كفاءة بئرى 7 و 8 لتوفير مياه الشرب للسكان ' بما يساعد علي توفير احتياجات السكان وتنفيذ سياسة التوطين بمنطقة وسط سيناء  ، كما سيتم رصف الطرق بطول 3 كيلومترات داخل التجمع لخدمة أهالى التجمع والقرى والتجمعات المجاورة .. وكذا رفع كفاءة أعمدة الانارة ، وتركيب محول كهرباء بطاقة 200 وات . 

 

قرية الجوفة:

 

وقال المهندس ناجى ابراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء،  أنه تم الإنتهاء من إنشاء نموذج القري المتكاملة  بقرية الجوفة بوسط سيناء التى أصبحت تجمع بدوى كبير يضم 100 منزل علي مساحة 200م٢  ذات طبيعة بدوية كاملة المرافق والتشطيبات والفرش بالأثاث والأجهزة الكهربائية للحفاظ على التراث السيناوى وتشجيع الأهالى على الإستقرار، وخلق تجمعات جديدة يسهل فيها تقديم الخدمات اللازمة لهم.

 

تفقد موقع إنشاء الخزانات:


وقد تفقدت اللجنة الخاصة باستلام وانشاء خزانات المياه   سعة ٦٠٠ متر /١٠٠٠ متر
بقري مركز نخل وسط سيناء   ،علاوة علي معاينة مكان  انشاء سد ام البارد  ،وذلك لمراجعة الترتيبات الخاصة باستلام المواقع المحددة لتنفيذ الخزانات والسد للبدء في عملية  التنفيذ.

 
كما تم معاينة مكان انشاء خزان مياه بتجمع ابو روثه التابع لقرية السلام ،ودعم التجمعات التنموية حيث سيتم وضع الترتيبات الخاصة باستلام الموقع للإدارة العامة للري والموارد المائية بسيناء وهي  الجهة المشرفة علي التنفيذ   .
 

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