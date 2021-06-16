رد الإفتاء على فتاة تريد حضور جنازة لصديقتها في الكنيسة

حسب طبيعة المصريين والانسجام السائد بين طوائف الشعب مسلمين ومسيحيين فتجد الشاب او الفتاة مسلم او مسيحي له صديق مخالف له في الديانة وعلاقة قوية جدا لا يمكنك التفريق بينهما من شدة الحب والود الذي بينهما ، وهذه فطرة في كل مصري لأن الأصل في العلاقة بين المسلم والمسيحي مبنية على الحب والنقاء وتمني الخير للآخر ومشاركة كل طرف الآخر في الحزن والفرح وتبادل الزيارات ، وفي هذا الإطار أرسلت فتاة سؤالا الى دار الإفتاء تقول فيه: " توفى والد إحدى صديقاتي وأريد حضور مراسم الدفن في الكنيسة هل يجوز لي ذلك ؟

ردت دار الإفتاء قائلة: لا مانع شرعًا من حضور جنازات غير المسلمين، ولا بأس كذلك في التعزية؛ فإنها من الحسنى المأمور بها في قول الله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: 83]، وداخلة في البر والقسط المشار إليهما في قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8]؛ فالإسلام يأمر المسلمين بالتعايش بما لا يقدح في ثوابت الدين، وما انتشر الإسلام إلا بالمعاملة الحسنة ومشاركة الناس في أفراحهم وأحزانهم.

هل يجوز اعطاء الصدقة لغير المسلم؟

سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأجابت دار الإفتاء قائلة: أنه تجوز الصدقة على غير المسلم، فهي من البر الذي أمرت به الشريعة.



وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن الصدقة تجوز لأى أحد مسلما كان أو غير مسلم، أما الزكاة فالله عز وجل فرضها لفقراء المسلمين فقط .



وأضاف "جمعة"، خلال أحد الدروس الدينية عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟»، أن الصدقة تجوز لغير المسلمين وتجوز أيضا للأغنياء، فإن يكن مسلما غنيا يأخذ من الصدقة.



وتابع: "أما الزكاة فهى مفروضة لفقراء المسلمين فقط".