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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بإلقاء طفل بترعة المحمودية على سبيل الهزار

واقعه إلقاء طفل بترعة
واقعه إلقاء طفل بترعة المحمودية

قررت النيابة العامة دمنهور، حبس 3 متهمين  قاموا بإلقاء طفل فى ترعة المحمودية فرع دمنهور على سبيل الهزار  بهدف تصويره وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مشاهدات، 15 يوم على ذمة التحقيق.

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بدأت الأحداث عندما أثار فيديو تداوله عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ، حالة من الغضب بين الأهالي في محافظة البحيرة، يوضح قيام شابين بإلقاء طفل من أعلى كوبري عائم بمنطقة أبو الريش التابعة لمدينة دمنهور، بهدف السخرية منه وسط بكاء واستغاثة الطفل.

أوضح الفيديو أيضا قفز أحد الشبان لإنقاذ الطفل من المياه قبل الغرق وإخراجه على الفور، وسط حالة من الضحك الهستيري.

و ناشدوا رواد السوشيال ميديا، الجهات المختصة بضبط الشابين ومحاسبتهم على ما حدث ليكونا عبرة لمن يستهين بحياة الآخرين، مؤكدين أن العناية الإلهية أنقذت الطفل من بين أيديهم، وأن الغرق كان يهدد حياته حتى قام أحدهم بإنقاذه.

على الفور تمكنت ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة من القبض على أصحاب الواقعة، وتبين أنهم ٣ أشخاص مقيمين بمنطقة فلاقة التابعة لمركز دمنهور، حيث قام اثنان منهم بإلقاء الطفل فى الترعة وقام الثالث بتصويرهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقيام أحدهم ببث مقطع الفيديو على السوشيال ميديا لتحقيق نسب مشاهدة وربح.

وبسؤال المجني عليه،  طفل ومقيم بقرية الحصة التابعة لمركز دمنهور، أقرّ بعدم معرفته المتهمين وقيامهم بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح معه، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث البحيرة امن البحيرة المتهمين بإلقاء طفل بترعة المحمودية اخبار المحافظات البحيرة

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