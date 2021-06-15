أستاذ قانون دولي: إثيوبيا تريد الوصول لمرحلة عدائية مع مصر بالملء الثاني للسد

قال الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن أزمة سد النهضة أهم ملف في السياسة الخارجية المصرية في الوقت الحالي.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر والسودان يتحركان وهناك استجابات من الدول العربية، ولكن الآن نحتاج للضغط على أديس أبابا من خلال استثمارات بعض الدول العربية هناك.



وأوضح محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا تتحدى مصر وتريد الوصول لمرحلة عدائية من خلال الملء الثاني لسد النهضة.



واستطرد أن مجلس الأمن عليه الاضطلاع بمسئولياته، وإما أن يتعامل مع الملف أو يحيله إلى منظمات إقليمية، موضحا أن التحرك الأحادي الإثيوبي يهدد الأمن والسلم الأفريقي.



وأعرب وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن تطلع بلاده أن تكون هناك خطوات ثابتة تجاه تحسين العلاقة بين قطر ومصر، منوها بأن مصر دولة محورية مهمة للوطن العربي كافة، كما أن قطر تتطلع إلى علاقات طيبة ليس مع مصر فقط، ولكن مع كافة الدول العربية ودول الجوار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب.



وقال وزير خارجية قطر إن العلاقات القطرية-المصرية تسير في اتجاه إيجابي منذ قمة (العلا)، مشيرا إلى اجتماعات لجان المتابعة والتي حلت الكثير من المسائل العالقة بين البلدين، وتابع “كما كانت هناك زيارة ومقابلة حملت خلالها رسالة من أمير قطر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم شاهدنا رسالة من الرئيس السيسي إلى الشيخ تميم وكان لقاء إيجابيا”.