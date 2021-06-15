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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنس جابر تتأهل للدور الثاني في بطولة برمنجهام للتنس

صدى البلد

تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة 24 عالميًا، اليوم الثلاثاء، إلى الدور الثاني من بطولة برمنجهام للتنس، بعد فوزها على الأمريكية كاترين ماكنالي.

وفازت أنس جابر على ماكنالي المصنفة رقم 34 عالميًا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2.

وستواجه أنس جابر في ثمن نهائي بطولة برمنجهام، اللاعبة الكندية ليلياه فيرنانديز، المصنفة رقم 66 عالميًا.

وكانت ليلياه فيرنانديز، قد فازت في الدور الأول، على الصينية وانج يافان المصنفة 72 عالميًا، بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-3.

وستكون بطولة برمنجهام، محطة تحضيرية مهمة لأنس جابر، في رحلة الاستعداد لمنافسات ويمبلدون.

وتأمل أنس جابر، الذهاب بعيدًا في بطولة برمنجهام، من أجل الاقتراب من نادي العشرين لأفضل 20 لاعبة على مستوى العالم.

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