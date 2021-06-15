يورو 2020 تنتصر على كورونا.. بوشكاش أرينا كامل العدد في إستضافة أمم أوروبا

61 الف متفرج يزينون الملعب

انطلقت بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” يوم الجمعة الماضي، بمشاركة 24 منتخبًا في 11 مدينة مختلفة للمرة الأولى في التاريخ وهو حدث استثنائي تم تأجيله لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن نفس الحدث انتصر على الوباء الذي أتعب العالم في جميع النواحي.

وتُقام في الوقت الحالي مباراة منتخبي البرتغال والمجر، في الجولة الأولى للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

المباراة مثلها مثل بقية المباريات، ليست الأقوى، لكنها شاهدة على حدث هام، وهو امتلاء الملعب على آخره بحضور 61 ألف متفرج، فملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست هو الملعب الوحيد المسموح له باحتضان المباريات بسعة جماهيرية كاملة، بعد موافقة السلطات هناك نتيجة الوضع الوبائي الجيد هناك.

الحدث الإستثنائي، أعاد أذهان الجميع لزمن ما قبل كورونا، وقت كان الجمهور يملئ مدرجات الملاعب، ولكن هذا الأمر تحقق في ظل وجود فيروس كورونا، في انتظار مباريات أخرى سيحتضنها الملعب بسعة جماهيرية كاملة في البطولة.