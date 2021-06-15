عباس شراقي: مجلس الأمن آخر كارت في المسار السياسي والدبلوماسي لأزمة السد الأثيوبي

قادر على ردع إثيوبيا

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن الجامعة العربية ذهبت للمنظمة الأكبر وهي مجلس الأمن فيما يتعلق بأزمة سد النهضة لأن إثيوبيا لا علاقة لها بالجامعة العربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس الأمن قادر على ردع إثيوبيا ودعوتها لاتفاق ثلاثي ملزم وقادر على تعيين وسيط وتوصياته بمثابة قرار ولا يمكن مخالفتها.

وتابع الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أنه من المتوقع أن يرعى مجلس الأمن مفاوضات السد الأثيوبي بعد طلب تدخله من الدول العربية وهو يستطيع أن يرعى ويباشر مفاوضات السد الأثيوبي بجدية.

وأوضح أن مجلس الأمن هو أخر كارت مصري في المسار السياسي والدبلوماسي في قضية السد الأثيوبي والاتحاد الأفريقي ليس لديه الخبرة لحل القضايا الكبيرة على مستوى القارة.



وأعرب وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن تطلع بلاده أن تكون هناك خطوات ثابتة تجاه تحسين العلاقة بين قطر ومصر، منوها بأن مصر دولة محورية مهمة للوطن العربي كافة، كما أن قطر تتطلع إلى علاقات طيبة ليس مع مصر فقط، ولكن مع كافة الدول العربية ودول الجوار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب.



وقال وزير خارجية قطر إن العلاقات القطرية-المصرية تسير في اتجاه إيجابي منذ قمة (العلا)، مشيرا إلى اجتماعات لجان المتابعة والتي حلت الكثير من المسائل العالقة بين البلدين، وتابع “كما كانت هناك زيارة ومقابلة حملت خلالها رسالة من أمير قطر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم شاهدنا رسالة من الرئيس السيسي إلى الشيخ تميم وكان لقاء إيجابيا”.