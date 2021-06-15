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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس "شباب النواب" يكشف موعد وضع حجر أساس استاد نادي المصري

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الكامل للمنظومة الرياضية في مصر بشكل عام وتوجيهاته بسرعة الانتهاء من  انشاء وتطوير  النادي المصري لخدمة أهالي محافظة بورسعيد.

 

وكشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن نتائج لقاء وزير الشباب ومحافظ بورسعيد اليوم الذي حضره اليوم، والذي ناقش  تطوير وإنشاء نادي المصري، مؤكدا إنه تم الاتفاق على وضع حجر الأساس فى 30 يونيو الجارى.

 

وقال رئيس لجنة الشباب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، «عملنا على ملف الاستاد منذ 2019 وكانت هناك متابعة مستمرة مع وزير الشباب والرياضة، الوزير بذل جهدا كببرا لإنجاز هذا الملف».

 

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه خلال المرحلة الماضية تم التنسيق بين الوزير ومحافظ بورسعيد حول اختيار الشركات المنفذة وتصميم الاستاد، لما يتناسب مع الكود الدولي.


وأعرب " حسين " عن تقديره لكل من وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على التعاون المثمر في تطوير وإنشاء نادي المصري في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مقدماً شكره إلى أبناء بورسعيد على دعمهم الكامل للانجازات التي تشهدها الدول، ومساندتهم للنادي المصري الفترة الماضية.

 

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى تطرق اللقاء كذلك إلى تطورات إنشاء المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، التي تتضمن إنشاء استاد حديث وعدداً من المنشآت الرياضية والترفيهية وفق أحدث نماذج التطوير.
 

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