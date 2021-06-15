عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حرق الدهون

خبيرة تغذية: المرأة تفقد قدرة حرق الدهون تدريجيًا في هذا السن

الدكتورة دعاء سهيل
الدكتورة دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خيرة التغذية العلاجية، إن خفض الوزن أمر ممكن من خلال تناول كل أنواع الطعام، ولكن بكميات قليلة، وهذا الأمر ممكن من خلال تناول الأناسليوم التي تقلل الشهية إلى حد كبير.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المعدة تحتفظ بألياف البسيليم لمدة تصل لـ14 ساعة، خلاف أنها تزيد الإحساس بالعطش إلى حد كبير، ومع تناول المياه يزيد حجم هذه الألياف، وهذا يقلل من تناول الطعام إلى حد كبير.

وأشارت إلى أن الكتلة العضلية عند الرجل أكبر من المرأة، ولذلك نسبة الحرق لدى الرجل لا تتضرر على خلاف المرأة التي تفقد تدريجيًا القدرة على حرق السعرات الحرارية، معقبة: "الست من الـ30 لـ40 عاما تفقد القدرة على الحرق كل عام 50 سعرة حرارية".

 

 

حرق الدهون الدكتورة دعاء سهيل

ترشيحاتنا

75 دقيقة.. هدف ملغي رائع لـ مبابي بداعي التسلل

«عليا كورونا» تكشف حقيقة انجذاب المغناطيس لأجسام متلقي اللقاح

60 دقيقة| القائم يحرم فرنسا من الهدف الثاني.. وألمانيا تكثف محاولاتها للتعادل

البيان العربي المشترك.. خطوة إيجابية أولى لدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة.. تحليل

غزوة الصناديق .. أحمد موسى يشن هجوما على الشيخ محمد حسين يعقوب : قتلوا الناس باسم الدين يا مولانا

شيخ الأزهر: قرار السعودية بتحديد أعداد الحجاج صائب وحكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

التحقيقات في انتحار فتاة بالسم ببولاق الدكرور: زهقت من مرضها بجرثومة المعدة

نقيب الجزارين يكشف حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى..فيديو

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

مستثمرو هذه الدولة أكبر الرابحين من بيتكوين خلال عام.. والصينيون في المرتبة الثانية

هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن الموجة الثالثة والرابعة من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وانتهي الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ