خبيرة تغذية: المرأة تفقد قدرة حرق الدهون تدريجيًا في هذا السن

حرق الدهون

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خيرة التغذية العلاجية، إن خفض الوزن أمر ممكن من خلال تناول كل أنواع الطعام، ولكن بكميات قليلة، وهذا الأمر ممكن من خلال تناول الأناسليوم التي تقلل الشهية إلى حد كبير.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المعدة تحتفظ بألياف البسيليم لمدة تصل لـ14 ساعة، خلاف أنها تزيد الإحساس بالعطش إلى حد كبير، ومع تناول المياه يزيد حجم هذه الألياف، وهذا يقلل من تناول الطعام إلى حد كبير.

وأشارت إلى أن الكتلة العضلية عند الرجل أكبر من المرأة، ولذلك نسبة الحرق لدى الرجل لا تتضرر على خلاف المرأة التي تفقد تدريجيًا القدرة على حرق السعرات الحرارية، معقبة: "الست من الـ30 لـ40 عاما تفقد القدرة على الحرق كل عام 50 سعرة حرارية".