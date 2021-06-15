عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تناول الحلويات

خبيرة: تثبيت نسبة السكر في الدم يقلل الميل لتناول الحلويات

صدى البلد

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خيرة التغذية العلاجية، إن سبب السمنة في الغالب يكون ناتجا عن قلة الحركة، وزيادة الشهية في تناول الطعام، ومع علاج هذه المشكلة من خلال تناول بعض المواد التي تقلل الشهية ينخفض الوزن بشكل ملحوظ.

 

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن خفض الوزن يحول مريض السمنة لإنسان جديد، من خلال تغيير نظام الحياة بشكل كامل، معقبة: "حياة مريض السمنة بعد خفض الوزن ستختلف تمامًا".

 

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لتثبيت الوزن من خلال تثبيت نسبة السكر في الدم، حتى لا يميل مريض السمنة إلى السكريات مرة أخرى.

 

 

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تصل إلى فندق الإقامة برادس

لمن تكون الشبكة عند الطلاق قبل الدخول أو بعده؟.. الإفتاء تجيب

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

الرئيس التونسي يكشف عن مخطط لاغتياله

محمد حسين يعقوب: ورثت المشيخة من أبي وجدي.. وأحمد موسي: هم مشكلتنا الحقيقية

النيران الصديقة تمنح فرنسا التقدم على ألمانيا في يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

مستثمرو هذه الدولة أكبر الرابحين من بيتكوين خلال عام... الصينيون في المرتبة الثانية

نقيب الجزارين يكشف حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى..فيديو

الديهي يكشف أخطر تصريح في شهادة محمد حسين يعقوب أمام المحكمة ..فيديو

بعد ظهوره في المحكمة.. أحمد موسى يكشف كواليس لقاء السيسي مع يعقوب وحسان

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ