لو عايز تخس .. خبيرة تغذية: السلطة تُقلل الإحساس بالجوع

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن عشب الفولينك هام جدًا لتحسين الحالة المزاجية، وضبط نسبة السكر في الدم، مضيفة أن تناول وجبات صغيرة لمدة طويلة يؤدي إلى تصغير حجم المعدة إلى حد كبير، وبالتالي لن يستطيع مريض السمنة تناول الوجبات الكبيرة مرة أخرى.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة لتناول الكثير من المياه، لأنها تزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، وتناول بعض الفيتامينات للحفاظ على نضارة البشرة، وصحة العظام، خاصة مع تناول بعض المواد التي تقلل الشهية.



ولفتت إلى أن تناول السلطة في بداية كل وجبة مهم للغاية، معقبة: "تناول ألياف السلطة مع المياه لن يُشعر المريض بالجوع إلى حد كبير".