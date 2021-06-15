برلماني : طلبات النواب لوزير البترول نتيجة ثقتهم بالوزارة .. وشعورهم بالمسئولية تجاه دوائرهم

قال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات صحفية له اليوم على هامش مناقشة عدد من طلبات الإحاطة في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن حرص النواب على طرح المشاكل و طلبات الإحاطة يأتي من منطلق ثقة أولا في وزير البترول وقيادات الوزارة في حل تلك المشاكل وتلبية طلبات السادة النواب النابعة من شعورهم بالمسؤولية تجاه دوائرهم.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اننا جميعا كنواب وتنفيذين لنا هدف واحد نتطلع إليه دائما هو الصالح العام والذى يأتي بتوحيد الرؤى والتقاء الأفكار من خلال مناقشات موضوعية تعبر تعبيرا حقيقيا عن تطلعات وآمال الشعب المصري.

وتابع عوض الله أن وزارة البترول بذلت مجهود كبير فى عدد كبير من ملفات القطاع والمناقشات التي دارت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم لا تقلل من هذا المجهود الواضح والذي نقدره ومحل احترام الجميع .

وأوضح رئيس لجنة الطاقة اننا كنواب نتطلع لوصول الغاز الطبيعي لكل بيت فى مصر وتوفير فرص عمل للشباب خاصة وأن استثمارات القطاع البترولي بلغت 74% من إجمالي الاستثمارات كما ان القطاع يمثل قرابة ال25% من إجمالي الناتج المحلى.