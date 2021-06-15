تشكيل فرنسا لمواجهة ألمانيا في يورو 2020.. بنزيما ومبابي وجريزمان في الهجوم
أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل منتخب بلاده لملاقاة نظيره الألماني، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.
تشكيل فرنسا أمام ألمانيا في يورو 2020
وجاء تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة ألمانيا كالآتي:
في حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: بنجامين بافارد بيرسنيل كيمبمبي - رافاييل فاران - لوكاس هيرنانديز
خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - بول بوجبا
خط الهجوم: أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيما
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونيخ الألمانية.
وتضم المجموعة السادسة منتخبي البرتغال والمجر، الذين تجمعهما مباراة على ملعب بوشكاش أرينا.