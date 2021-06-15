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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر تكشف سبب تأخر إعلان نتائج العملية الانتخابية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، أن إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في البلاد سيتم بعد تسلم آخر محضر انتخابي.

 

وقالت السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية في مؤتمر صحفي، إن ديناميكة التغيير السلمي تتواصل في الجزائر، مضيفة أن الناخب الجزائري عبر عن رأيه بكل شفافية.

 

وأضافت أن “البرلمان الجزائري يقوم على معايير مهنية وقانونية”، مشيرة إلى أن تطبيق النظام الانتخابي الجديد سمح بتعديل التمثيل الشعبي.

 

وتابعت أن البرلمان الجزائري يقوم على معايير مهنية وقانونية.

 

وأردفت: “تأخرنا في إعلان النتائج الأولية بسبب انتظارنا لآخر نتيجة للتصويت وصلتنا من وهران”.

 

وأوضحت السلطة الوطنية للانتخابات أن بعض الدوائر شهدت فوزا كاملا لقائمة واحدة، لافتة إلى أن قرار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بحل البرلمان جاء تجسيدا لبرنامجه الانتخابي.
 

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