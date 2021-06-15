مشروعات النواب توصي بإطلاق وثيقة حياة كريمة في القري التي تشملها المبادرة

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بإخطار جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإصدار وثيقة حياة كريمة ضمن مخاطر الائتمان بأسعار مخفضة للعملاء لكل القري التي تدخل ضمن المبادرة.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان ذلك يأتى بناء على توجيهات الرئيس السيسي في مبادرة حياة كريمة لدعم المراة المعيلة والريفية .

كما أوصت اللجنة أيضا هيئة الرقابة المالية بحصر كل الجمعيات المخالفة والتي جاءت في طلب الإحاطة بشأن مراقبة الجهات التي تمنح القروض الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة وخاصة الجمعيات والشركات التي تدعم المرأة المعيلة وذلك خلال الجلسة المقبلة 28 من الشهر الجاري.

وقال "مرعي" أن اللجنة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دوراً كبيراً في توفير فرص عمل والقضاء علي البطالة وعمل علي إزالة أي عراقيل تواجة تلك المشروعات.

فيما قالت نيفين بدر الدين ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نخاطب وزارة التضامن وهيئة الرقابة المالية بخصوص أي جمعية تعمل في مجال الاقراض المتناهي الصغر والصغير ، لافتة أن الجهاز يدعم الجمعيات الصغيرة التي تتبنها بينما الشركات تحصل علي التمويلات المباشرة من البنوك وليس لدينا تمويلات مباشرة معها

بينما قال د. ايمن عبد الموجود مساعد وزير ة التضامن الاجتماعي ، أن هناك 900 جمعية تعمل في مجال الاقراض منها 800 جمعية فئة "ج" التي تمنح قروض متناهية الصغر ، مشيراً أنه سيتم توقيع بروتوكول مع العئية العامة للرقابة المالية بخصوص ذلك مؤ ولسنا مسئولين علي الشركات او الجمعيات التي تعمل في الاقراض المتناهي اصغر.

وأكد أن الوزارة تقوم بمبادرات للمشروعات الصغيرة الانتاجية وبدأت بمحافظة كفر الشيخ والمنيا وغيرها للسيدات بفوائد مخفضة جداً.

وقال النائب احمد علي ، مقدم طلب الإحاطة، أن هذه الجمعيات والشركات الخاصة تمنح قروضا بفائدة تتعدي 32 % وهذه فائدة لا يوجد مثيلتها في العالم، مؤكدا علي أن هذه الجمعيات والشركات بلا رقابة وتمثل شكبة مصالح عنكبوتية.

وهاجم النائب أحمد بهاء شلبي، تصريحات ممثل الرقابة المالية قائلا :" من الواضح من كلمة ممثل الرقابة المالية أن قوامها غير قادر أصلا علي الرقابة علي نشاط هذه الشركات أو الجمعيات، أذا هي رقابة بلا رقابة، فجدوي المشروعات التي تقدم لها القروض من الجمعيات والشركات لا تخضع لرقابة، وأيضا الضمانات تقتصر علي ايصال أمانة، وهذه الجمعيات والشركات تدمر حال الاسرة المصرية بضمانات غير طبيعية".

وأضاف:" 32 شخصا في هيئة الرقابة المالية يشرفون ويراقبون جمعيات وشركات مصر التي تقرض المواطنين في مجال المشروعات متنهاية الصغير، أمر لا يمكن تصديقه".

وأكد النائب سيد سلطان، أن هذه الشركات والجمعيات عبارة عن "شبكة نصب"، علي المواطنين ، ويساعدهم سماسرة، ثم يسجنون الناس بعد "مص الدماء"، ثم نظل نخاطب كالعادة الرئيس للافراج عنهم باعتبارهم غارمات والاسرة المعيلة.

