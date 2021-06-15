"لا تنساقوا وراء الشائعات" طلاب البرامج الجديدة بزراعة عين شمس يتقدمون بالاعتذار للعميد .. اعرف السبب

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات الجامعية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي من طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات الجامعية، مُشددةً على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات، حيث أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية، مُشيرةً إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعلياً عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصاً من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.



ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

وفي ذات السياق نشر موقع صدي منذ أيام قليلة القصة كاملة لحقيقة منع طلاب "زراعة عين شمس" من أداء الامتحانات وأن أيدٍ خفية تقوم باستغلال طلاب الجامعات إلى التشكيك بمؤسسات الدولة والجامعة التي ينتمون اليها من خلال تفعيل هشتاجات حملات إلكترونية وغيرها من نشر الأكاذيب والشائعات لإثارة البلبلة وزيف الرأي العام وقد دشن عدد من طلاب كلية زراعة جامعة عين شمس هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة زملائهم من كلية الزراعة بسبب منع الكلية دخولهم امتحانات نهاية العام لعدم سدادهم المصروفات.



وفي ذات السياق قدم طلاب البرامج الجديدة بكلية زراعة جامعة عين شمس اعتذار للدكتور أحمد جلال عميد الكلية وإدارتها عما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تبين للحقيقة وانهم علي علم بأن الدكتور أحمد جلال عميد الكلية وإدارة الكلية تعمل دائماً لمصلحة الطالب أولاً .

حيث قاموا طلاب البرامج الجديدة بتقديم اعتذار رسمي مع توقيع الطلاب بأسمائهم وتقديم الورود لعميد الكلية وإدارتها.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد خلال في تصريح لـ صدى البلد أن من يُمنع من دخول الامتحان هو الطالب غير المقيد منذ بداية العام الدراسي وهي حالات قليلة جدا وهذا يتم في إطار تطبيق وتنفيذ اللوائح والقوانين المنصوص عليها من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن عدد الحضور بامتحانات نهاية العام يتراوح من 97% إلى 100% في بعض المواد.

وأشار الدكتور أحمد أنه تم التواصل مع كل الطلاب وتقديم النصيحة لهم بعد الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب.

ودعا عميد كلية زراعة الطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي هدفها زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة والتركيز في المستقبل، مؤكدا أن الجامعة والكلية تراعي وتحافظ دائما علي حقوق الطلاب جميعا مع تنفيذ وتطبيق اللوائح والقوانين التي تحافظ علي سير العملية التعليمية بشكل سليم.

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