محمد الفخراني لـ صدى البلد : الجمهور بيشبه عليا بعد ما خسيت.. وهذه حقيقة صلة قرابتي بـ يحيى الفخراني وتعرضي للتنمر.. ورغبتي في لعبة كرة القدم سر إنقاص وزني

محمد الفخراني:

تخلصت من 21 كيلو جراماً في عامين

ومثلى الأعلى كرويا معلول والشناوي

خلال الفترة القليلة الماضية أصبح الطفل الممثل محمد الفخرانى حديث السوشيال ميديا بعد ظهوره مجدداَ بعد ما غاب لفترة عن مجال التمثيل ، وهو فاقد الكثير من وزنه ، صدى البلد استضافت محمد الفخرانى فى لقاء مسجل كشف فيه عن الكثير من التفاصيل .

فى البداية كشف محمد الفخرانى انه نجح فى التخلص من ما يقرب من 21 كيلو جراماً من وزنة، حيث أكد أنه استمر على اتباع نظام غذائي لمدة عامين ونصف تقريباً ، مؤكداً أن هذا النظام الغذائي لم يكن ثابتاً طيلة تلك الفترة .

وأضاف محمد الفخرانى خلال لقائه المسجل مع موقع صدى البلد ، أنه اتخذ قرار إنقاص وزنه لعدة أسباب الأول حتى يكون صحياً أفضل ، أما السبب الثانى فكانت رغبته فى لعب رياضة كرة القدم ، حيث كان من الصعب ، أن يمارس تلك الرياضة أثناء زيادة وزنه .

وكشف محمد الفخرانى أنه لم يتوقع ردود الأفعال التى وصلته عقب انتشار صور له عقب فقدانه 21 كيلوجراما من وزنه .

وتابع “ الفخرانى ” أنه كان يفتقد أكل الحلوى والتيك أواي خلال فترة اتباعه نظاما غذائيا لفقدان وزنه.

وأكمل الفخرانى: لم أخش أن يؤثر فقدانى لوزني على شعبيتى عند المشاهدين، فقد كنت أرغب فى الظهور بشكل جديد، بالإضافة إلى تغيير حياتي للأحسن.

وأكد محمد الفخرانى أنه لم يتعرض للتنمر بشكل عنيف خلال الفترة الماضية بسبب زيادة وزنه ، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين كانوا يتنمرون عليه بسبب زيادة وزنه ، والأمر لم يكن يزعجه بشكل كبير .

وأضاف محمد الفخرانى ، انه يبلغ من العمر 11 عاماً ، ويدرس حالياً فى الصف الاول الثانوى ، مؤكداً ، انه ابتعد عن الفن خلال الفترة الماضية ، ولكنه يتمنى العودة له مجدداً .

وتابع الفخرانى ، أن يشجع النادى الأهلى ، ويتخذ كلاً من محمد الشناوى حارس المرمى واللاعب على معلول قدوة فى هذا المجال ، وعلى المستوى العالمى يشجع ريال مدريد .

واستكمل “ محمد الفخرانى ” فى تصريحاته قائلاً : إذا خيرت بين التمثيل ولعب كورة القدم هختار الأولى ، ولكنى أتمنى أن أجمع بين الاثنين فى الوقت الراهن .

وكشف محمد الفخرانى خلال لقائه فى موقع صدى البلد، عن الأعمال التى جذبته خلال شهر رمضان الماضى ، حيث أكد أنه تابع مسلسل ملوك الجدعنة وحظى على إعجابه ، بالإضافة إلى مسلسل الاختيار .

واستكمل حديثه قائلاً : ان البعض يعتقد أن هناك صلة قرابة تجمعه بالفنان يحيى الفخرانى ، إلا أن هذا الأمر غير حقيقى ، حتى انه لم ير الفنان يحيى الفخرانى من قبل أو يتعاون معه فى عمل فنى .

وأكد محمد الفخرانى أنه ينوى أن يقوم تقديم فيديوهات خلال الفترة المقبلة ليشرح لمتابعيه الطرق التى اتبعها لإنقاص وزنه .

وأضاف «الفخرانى»، أن العزيمة والإصرار هما العامل الأساسى التى يتمكن من خلاله أى شخص من إنقاص وزنه ، ناصحاً المهتمين بالأمر بوضع هدف لإنقاص وزنهم .

واستكمل “ محمد الفخرانى ” ان بعض الأشخاص لم يتعرفوا عليه بعد إنقاص وزنه ، مؤكدين أن هناك عددًا كبيراً من الجمهور كان يشبه عليه .