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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أندرويد 12 يقدم ميزة طال انتظارها عند إجراء المكالمات

أندرويد 12 يقدم ميزة
أندرويد 12 يقدم ميزة طال انتظارها عند إجراء المكالمات

قدمت شركة جوجل الأمريكية ميزة مهمة للمكالمات ضمن النسخة التجريبية لنظام التشغيل الجديد لهواتف أندرويد ، Android 12 Beta 2 تعمل على إظهار مدة وتفاصيل المكالمات الهاتفية، حيث تأتي الميزة للمرة الأولى في نظام التشغيل. 


وبحسب موقع XDA Developers فإن ميزة تفاصيل المكالمة الجديدة تعتبر تطورا ملحوظا في النسخة الجديدة من نظام أندرويد 12 ، وعند إجراء المكالمة تعرض شاشة الاتصال الرئيسية الخاصة بهواتف المستخدمين شريط بارز في شريط الحالة يوضح مدة المكالمة. 

 

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Android 12 Beta 2's notification shade displaying the on-going call view with a hang up button


كما تمكن الميزة الجديدة في أندرويد 12 مدة المكالمات وتفاصيلها أيضا في مكالمات الفيديو في تطبيقات سكايب و زووم، وغيرها من التطبيقات إلى جانب المكالمات الهاتفية.  

On-going call displayed in a bubble over the homescreen


كما يقدم أندرويد 12 تحديث مهم لتطبيق Google Phone الذي يعرض ميزات كثيرة خاصة بالمكالمات الهاتفية منها أنه يستطيع منع المكالمت المرغوب فيها وحظرها وعدم تمكينها من الوصول للمستخدمين.

The notification shade showing the duration of an ongoing call

وكانت عملت جوجل فى أندرويد 12 على إصلاح مشكلة الاتصال المتقطع بشبكة الواي فاي Wi-Fi، والأخطاء التي تسببها التقاط لقطة شاشة من شاشة القفل، وإقفال التنشيط الجزئية التي تسببت في استنزاف البطارية.

Android 12 Beta 2 showing the duration of the call in the status bar


كما أضافت نظام جديد للخصوصية في أندرويد 12 حيث ستظهر إشعارات عند وصول التطبيقات إلى موقعك أو الميكرفون أو الكاميرا، بالإضافة إلى مراجعة ما تنفذه التطبيقات من تتبع أنشطة المستخدمين مع إمكانية  إيقاف التطبيقات .
 

أندرويد 12 مكالمات هاتفية شركة جوجل اظهار مدة المكالمة هواتف اندرويد نظام تشغيل أندرويد

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