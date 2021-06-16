أندرويد 12 يقدم ميزة طال انتظارها عند إجراء المكالمات

قدمت شركة جوجل الأمريكية ميزة مهمة للمكالمات ضمن النسخة التجريبية لنظام التشغيل الجديد لهواتف أندرويد ، Android 12 Beta 2 تعمل على إظهار مدة وتفاصيل المكالمات الهاتفية، حيث تأتي الميزة للمرة الأولى في نظام التشغيل.



وبحسب موقع XDA Developers فإن ميزة تفاصيل المكالمة الجديدة تعتبر تطورا ملحوظا في النسخة الجديدة من نظام أندرويد 12 ، وعند إجراء المكالمة تعرض شاشة الاتصال الرئيسية الخاصة بهواتف المستخدمين شريط بارز في شريط الحالة يوضح مدة المكالمة.



كما تمكن الميزة الجديدة في أندرويد 12 مدة المكالمات وتفاصيلها أيضا في مكالمات الفيديو في تطبيقات سكايب و زووم، وغيرها من التطبيقات إلى جانب المكالمات الهاتفية.



كما يقدم أندرويد 12 تحديث مهم لتطبيق Google Phone الذي يعرض ميزات كثيرة خاصة بالمكالمات الهاتفية منها أنه يستطيع منع المكالمت المرغوب فيها وحظرها وعدم تمكينها من الوصول للمستخدمين.

وكانت عملت جوجل فى أندرويد 12 على إصلاح مشكلة الاتصال المتقطع بشبكة الواي فاي Wi-Fi، والأخطاء التي تسببها التقاط لقطة شاشة من شاشة القفل، وإقفال التنشيط الجزئية التي تسببت في استنزاف البطارية.



كما أضافت نظام جديد للخصوصية في أندرويد 12 حيث ستظهر إشعارات عند وصول التطبيقات إلى موقعك أو الميكرفون أو الكاميرا، بالإضافة إلى مراجعة ما تنفذه التطبيقات من تتبع أنشطة المستخدمين مع إمكانية إيقاف التطبيقات .

