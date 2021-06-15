آكل لحوم بشر يمزق أمه لألف قطعة ويلتهمها مع كلبه | تفاصيل صادمة

جارسون يأكل جسد أمه

سجن جارسون إسباني لأكثر من 15 عاما، بعد قتله لأمه وتخزين أجزاء من جسدها بالثلاجة و أكلها قطعة بقطعة مع كلبه.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، وصف "ألبرتو سانشيز جوميز" ، 28 عامًا ، بأنه قاتل واكل لحوم بشر في منطقة فينتاس في مدريد حيث كان يعيش مع والدته ماريا سوليداد جوميز.

وأدين بخنق أمه البالغة من العمر 68 عامًا قبل أن يقطع أوصال جسدها ويأكل جزءًا من رفاتها بعد محاكمته في مايو.



ورفضت هيئة المحلفين بالمحكمة ادعاء المتهم بأنه كان يعاني من مرض الذهان عندما أقدم على قتل أمه .

وقال الجارسون أخبر الشرطة حين قبض عليه في فبراير لعام 2019 ، بأنه قطع أوصال أمه وأكلها قطعة قطعة مع كلبه.

فيما عثر المحققون على أجزاء من رفات أم المتهم مخزنة في حاويات بلاستيكية داخل ثلاجته وفي أدراج بمنزل العائلة، وزعم أنه تم العثور على رأسها ويديها وقلبها على سريرها.

وقالت تقارير محلية في ذلك الوقت إن جسدها قُطع إلى أكثر من ألف قطعة صغيرة.

حكم على سانشيز جوميز بالسجن لمدة 15 عامًا وخمسة أشهر بعد إدانته بالقتل وتدنيس جثة بشرية بعد محاكمة استمرت أسبوعين في محكمة مقاطعة أودينسيا في مدريد.

