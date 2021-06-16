عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها إخراج زكاة المال للمستشفيات

صدى البلد

قال الشيخ عويضه عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع زكاة المال لا يجوز دفعها إلى المستشفيات، إلا في حال تعطلت الصدقات ولم توجد التبرعات، مشيرًا إلى أن الأصل في الأموال المدفوعة في المستشفيات أنها تكون من الصدقات الجارية.


وأضافت الافتاء في إجابتها على سؤال هل يجوز اخراج الزكاة لبناء المستشفيات ؟ قائلة: إن الزكاة في الأصل يختص مصرفها بفقراء المسلمين إلا أنه يمكن استفادة غير المسلمين من المواطنين وغيرهم بالمرافق الحيوية التي أجاز بعض العلماء إقامتها من الزكاة كحال الطرق والجسور فهو كالمسلم الذي استحق الزكاة فأخذها وضًيف بها غير المسلم وهو جائز بلا خلاف.

 

وأوضحت الافتاء أنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن كفاية الفقراء والمحتاجين في الملبس والمأكل والمسكن والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور حياتهم هي التي يجب ان تكون في المقام الأول عند صرف الزكاة تحقيقا لحكمتها الأساسية التي أشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم".

 

واختتمت بأن دعم المستشفيات الخيرية وإن كان مآله يرجع الى علاج فقراء المرضى إلا أنه ليس فيه تمليك الزكاة المباشر المخصوص للفقراء الذي هو المقصود الأصلي لها.


كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الأصل في الزكاة لا تكون إلا للأصناف الثمانية الواردية في قوله تعالى " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " سورة التوبة ، مشيرة إلى أنها لبناء الانسان قبل البنيان.

هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام.. الإفتاء تجيب

حكم توزيع لحوم من زكاة المال.. الإفتاء تجيب

زكاة المال اخراج الزكاة لبناء المستشفيات دار الإفتاء

ترشيحاتنا

عضو لجنة الزمالك السابق: احتفظت بعقد مصطفى محمد شهرًا والإداري أهمل توثيقه ..فيديو

كارتيرون يكشف كواليس خلافه مع نبيه وحقيقة طلبِهِ التعاقد مع وليد أزارو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 16-6-2021

دليلك في مصر| أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات

بشرى سارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

في ذكرى ميلاد ميلاد فتحية شاهين .. صلة قرابتها بهذه الفنانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

بشرى سارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

البحر يقذف ثروة ضخمة على أحد الشواطئ الأمريكية

أول تعليق أمريكي على بيان جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

في ذكرى ميلاد ميلاد فتحية شاهين .. صلة قرابتها بهذه الفنانة

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ