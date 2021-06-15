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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز النطق بالحكم على 76 متهما باقتحام مركز سمالوط لـ 3 يوليو

حبس المتهمين صورة
حبس المتهمين صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، حجز النطق بالحكم على 76 متهما تعاد إجراءات محاكمتهم في أحداث اقتحام مركز شرطة مركز سمالوط، تزامنا مع موجة العنف التي صاحبت فض اعتصامى رابعة والنهضة، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

 

وانتهت هيئة المحكمة اليوم من سماع المرافعة عن باقى المتهمين فى اقتحام مركز شرطة سمالوط وكان محكوما عليهم بأحكام متفاوتة ما بين المؤبد والمشدد على خلفية أحداث عنف  وحرق مركز شرطة مركز سمالوط ومبنى النيابة الإدارية ومحكمة سمالوط  فى 14 أغسطس 2013.

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واستمعت المحكمة فى جلستها الماضية إلى مرافعة الدفاع  عن بعض المتهمين بمعرفة هيئة الدفاع، بشأن الاتهامات المنسوبة للمتهمين البالغ عددهم 76 متهما بينهم 4 حضوريا والباقون تعاد إجراءات محاكمتهم من الخارج أو بتوكيل من محاميهم.

 

وواصلت المحكمة على مدار عدة جلسات منذ عام 2019 الاستماع إلى أقوال الشهود واطلعت على مقاطع فيديو خاصة بأحداث العنف والشغب والفوضي التي حدثت بمركز سمالوط، بالإضافة إلي الاستماع لأقوال ضباط الشرطة وتقارير أمنية بشأن الأحداث.

 

يشار إلى أن محكمة جنايات المنيا، قضت فى عام 2016 بالسجن المؤبد والمشدد بين 10 و15 عاما، غيابيا بحق 79 متهما، وبراءة 5 متهمين فى أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم: تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب والفوضي وقطع الطرق وتكدير الأمن والسلم العام.
 

المنيا سمالوط جنايات المنيا النطق بالحكم فض اعتصامى رابعة

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