زيارات مرصد الأزهر .. 200 شخصية عالمية ‏أشادت بجهوده في ‏مكافحة التطرف‏.. ويفك شفرات داعش ويحارب دعايتها

جولة في جدول زيارات مرصد الأزهر

200 شخصية عالمية ‏أشادت بجهوده في ‏مكافحة التطرف‏

‏200 شخصية عالمية زارت مرصد الأزهر وتحدثوا عن جهوده.. ماذا قالوا؟‏

‏«يفك شفرات داعش ويحارب دعايتها».. تصريحات شخصيات زارت الأزهر‏

‏على مدار 6 أعوام مضت، كان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف محط اهتمام وأنظار ‏العديد من الشخصيات المحلية ‏والإقليمية والعالمية، حرصوا على التعرف على جهوده ‏ودوره في نشر الخطاب الأزهري المعتدل وملاحقة الأفكار المتطرفة ومكافحتها، وزيارة ‏مقر المرصد بمشيخة الأزهر بالقاهرة، وتفقد أقسامه والحديث مع أعضائه من أساتذة ‏الجامعة والباحثين المتخصصين في مكافحة ‏التطرف والإرهاب ولديهم الخبرات الأزهرية ‏الكبيرة التي تمكنهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل، محصنين بمنهج أزهري ‏وسطي يأتي إليه الطلاب والدارسون من أكثر من مائة دولة حول العالم.‏



بلغ عدد الزيارات الرسمية الكبرى التي استقبلها المرصد منذ افتتاحه حوالي 200 زيارة ‏لكبار ‏المسئولين، ‏ورؤساء ووزراء دول، ووفود محلية وأجنبية، وباحثين معنيِّين بمجال ‏التطرف ‏والإرهاب من مختلف ‏دول العالم، إضافة إلى الزيارات اليومية الأخرى التي ‏يستقبل فيها المرصد وفودًا من الوزارات والهيئات التعليمية والأكاديمية والبرامج التدريبية ‏التي تستهدف فئة الشباب.‏



وفي تلك الزيارات يقوم أعضاء المرصد بتعريف الزائرين العالميين والمحليين بشكل وافٍ ‏على أهدافه، ‏وشرح دقيق لآليات العمل به وأهم القضايا والأخبار التي تتناولها وحداتها ‏اللغوية المختلفة بشكل ‏يومي؛ بهدف الوقوف على الجهد المبذول في مجال مكافحة ‏التطرف ذلك الهدف الذي من أجله أسس ‏الأزهر الشريف المرصد لمواجهة الأفكار ‏المتطرفة وتفنيدها وحماية الشباب من الوقوع في براثن ‏التطرف والإرهاب.‏



وتعكس هذه الزيارات أهمية دور الأزهر باعتباره المرجعية الإسلامية الأولى والأكثر تأثيرًا ‏حول العالم، وتلقي ‏الضوء على أهمية دور الأزهر باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة للدولة ‏المصرية على كافة المستويات ‏وامتداد صوت الإسلام الوسطي إلى كل ربوع العالم. وقد ‏برز تأثير هذه الزيارات في زيادة الإقبال على ‏توجيه الدعوة للمرصد بغرض تمثيل مصر ‏والأزهر في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية. ‏



وكان المرصد حريصًا على تسجيل انطباعات الزائرين، بشكل انعكس على تطور الأداء ‏داخل أروقة ‏المرصد. وفيما يلي نعرض لأهم وأبرز هذه الآراء:‏



‏1-‏ توني تان، رئيس جمهورية سنغافورة السابق، وقال خلال الزيارة: جهود مرصد ‏الأزهر ليست مهمة لمصر فقط، ولكن لمعظم دول العالم.‏

‏2-‏ ‏ جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وقال خلال الزيارة:‏ مرصد الأزهر ‏الشريف «يفك شفرات داعش ويحارب دعايتها».‏

‏3-‏ بيتر تومسون،‏ الرئيس الأسبق للجمعية العامة للأمم ‏المتحدة، وقال خلال الزيارة:‏ ‏‏«إذا كنا نتحدث عن مكافحة الإرهاب فإن الطريقة المثلى لمواجهته هي ما يقوم به ‏‏الأزهر من خلال مرصده العالمي باللغات الأجنبية». ‏

‏4-‏ ‏ ‏ ينزو ميلانيزى، وزير الخارجية الإيطالي الأسبق، وقال خلال الزيارة:‏ ‏« مرصد ‏الأزهر يقوم على تصحيح المفاهيم المغلوطة، ويفكك الأفكار والشبهات ‏التي ‏تروجها الجماعات المتشددة . خاصّة في ظل تعدد اللغات التي يعمل بها، ‏ما ‏يجعله قادرًا على مُخاطبة أكبر عدد من البشر حول العالم».‏

‏5-‏ مرزوق الغانم،‏ رئيس مجلس الأمة الكويتي، وخلال الزيارة أشاد بتصدي المرصد ‏للجماعات الإرهابية، وتفنيده لأفكارها ‏المشبوهة، مؤكدًا أن المرصد يمثل نموذجًا ‏يحتذى به في مواجهة الفكر ‏المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب ‏على مستوى العالم.‏

‏6-‏ ‏ جيل دو كيرشوف،‏ منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة ‏الإرهاب، وقد أشاد بدور ‏المرصد في مواجهة الفكر المتطرف وكشف زيف إيديولوجيات ‏الجماعات ‏المتطرفة، وطالب أن يتعاون المرصد مع مراكز مكافحة التطرف ‏في أوروبا.‏

‏7-‏ ماريا فرناندا اسبينوزا، الرئيس الأسبق للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت خلال ‏الزيارة: «سعدت بجهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في دعم السلام الدولي ‏وتعزيز ‏الوئام والتسامح».‏

‏8-‏ ‏ د/ أيمن السيد عبد الوهاب،‏ نائب مدير مركز الأهرام للدراسات ‏السياسية ‏والإستراتيجية، وقالت خلال الزيارة: ‏« مرصد الأزهر إضافة مهمة لكافة الجهود ‏والأدوار التي تلقى بمسئولياتها على ‏مؤسسة الأزهر الشريف العريقة. فالفلسفة التي ‏حكمت المرصد على مدار ‏خمس سنوات ومنذ تأسيسه عام 2015 ، لم تركن إلى ‏الرصد الكمي ‏لمظاهر التطرف واتجاهاته – رغم أهميته – ولكن أيضا للرصد ‏النوعي ‏لركائز هذا الفكر».‏

‏9-‏ ‏السيد عبد الكريم هاشم ‏مصطفى،‏ مستشار رئيس الوزراء ‏العراقي، وقال خلال ‏الزيارة: « إن عمل هذا المرصد هو ركيزة أساسية في مكافحة الفكر المتطرف ‏الذي نتج ‏عن انحراف أفكار الشباب، وولد تطرفًا عقائديًا أدى إلى حصول كوارث ‏في ‏منطقتنا وكذلك في دول العالم واليوم بجهود مرصد الأزهر نستطيع أن ‏نواجه ‏الفكر المتطرف، وذلك من خلال قاعدة إسلامية صحيحة».‏

‏10-‏ ياتسيك تشابوتوفيتش،‏ وزير خارجية بولندا، وقال خلال الزيارة: «مرصد ‏الأزهر هو مركز بحثي يتصدى للدعاوى المتطرفة، ويحمي الشباب من ‏الانخداع ‏بالفكر الإرهابي».‏

‏11-‏ القس كاراس لمعي سلامة،‏ كاهن بالكنيسة القبطية المصرية، وقال خلال ‏الزيارة: مرصد الأزهر ينشر المنهج الصحيح في الدعوة إلى الإسلام بالحكمة ‏والموعظة ‏الحسنة (لا الإكراه ولا الترويع).‏

‏12-‏ جورج فيري،‏ رئيس مجلس الشيوخ الكندي، وقال خلال الزيارة: مرصد ‏الأزهر يساهم في مواجهة التطرف والإرهاب، كما يحقق التواصل مع ‏مختلف ‏الأديان ومواجهة العنف حول العالم.‏

‏13-‏ السفير ناثان ألكسندر سيلز،‏ منسق الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، ‏وقال خلال الزيارة: ‏ مرصد الأزهر يعد نموذج متميز في مواجهة الفكر المتطرف ‏على مستوى العالم.‏

‏14-‏ السفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، وقال خلال الزيارة: ‏ مرصد ‏الأزهر لمكافحة التطرف يلعب دورًا مهمًا في مراقبة الرسائل عبر ‏الإنترنت من ‏المصادر المتطرفة، ويصحح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام التي ‏تتضمنها تلك ‏الرسائل.‏

بالإضافة إلى: ‏

‏1.‏ زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني ‏

‏2.‏ مدير المعهد الدنماركي المصري للحوار ‏

‏3.‏ وفد من دولة ميانمار ‏

‏4.‏ السفير جورج شتيلفرد، سفير دولة النمسا بالقاهرة ‏

‏5.‏ أمين عام مجلس الكنائس العالمي ‏

‏6.‏ وفد سفراء وممثلي دولة الاتحاد الأوروبي ‏

‏7.‏ سفراء دولة هولندا وفنلندا وأستراليا والفلبين وفرسان مالطا ‏

‏8.‏ سفير غينيا بالقاهرة

‏9.‏ وفد سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ‏

‏10.‏ وفد لجنة مكافحة التطرف بمجلس الأمن ‏

‏11.‏ مؤسسة توني بلير البريطانية ‏

‏12.‏ وفد من الشباب الليبي ‏

‏13.‏ الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي ‏

‏14.‏ فيصل بن معمر، رئيس المجلس الاستشاري للأديان بالأمم المتحدة ‏

‏15.‏ وزير التعليم المصري ‏

‏16.‏ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير ‏

‏17.‏ دكتور رضوان السيد، كاتب وأكاديميّ وسياسي لبناني وأستاذ الدراسات الإسلامية ‏في الجامعة ‏اللبنانية ‏

‏18.‏ وفد من كلية الشريعة بجامعة بيروت الإسلامية

‏19.‏ مدير مؤسسة الفنار ومرصد الإسلاموفوبيا في إسبانيا ‏

‏20.‏ رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ‏

‏21.‏ وفد من دولة الهند ‏

‏22.‏ رئيس مجلس الأمة الكويتي ‏

‏23.‏ وفد إذاعي من 28 دولة إسلامية ‏

‏24.‏ كين موكاي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية بالقاهرة ‏

‏25.‏ دكتور محمد خليفة، رئيس الوفد الألماني من جامعة هامبورج ‏

‏26.‏ وفد من مركز الملك عبد الله للحوار ‏

‏27.‏ الكاتبة الإسبانية المسلمة آماندا فيجيراس ‏

‏28.‏ ينزو ميلانيزي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ‏

‏29.‏ المنسق العام للجبهة المدنية لمناهضة "الإسلاموفوبيا" في إسبانيا ‏

‏30.‏ المدير العام لاتحاد وكالات الأنباء الإسلامية ‏

‏31.‏ وفد كلية الدفاع الأمريكية ‏

‏32.‏ وفد قيادات الكنيسة الإنجيلية الألمانية والسويسرية ‏

‏33.‏ معالي السفير محمد محق، السفير الأفغاني بالقاهرة ‏

‏34.‏ وفد كلية الدفاع والأركان المصرية ‏

‏35.‏ وفد ملتقى أنا عربي ضد الإرهاب ‏

‏36.‏ وفد من الباحثين من دولة ماليزيا ‏

‏37.‏ وفد بقيادة جان فيجل، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لحرية الدين والمعتقدات ‏

‏38.‏ السيد/ بول كيت، سكرتير ثان بالسفارة البريطانية بالقاهرة، والوفد المرافق له ‏

‏39.‏ معالي سفير دولة بيرو، د/ بول باريدس بورتيّا ‏

‏40.‏ معالي سفير الدنمارك بالقاهرة السيد/ تومس آنكر ‏

‏41.‏ مستشار رئيس دولة أوزبكستان ‏

‏42.‏ وفد أساقفة النرويج ‏

‏43.‏ السيد عبد اللطيف الهميم، رئيس ديوان الوقف السني العراقي ‏

‏44.‏ وفد برنامج التعايش والتسامح ‏

‏45.‏ وفد جامعة الفارابي بجمهورية كازخستان ‏

‏46.‏ وفد كلية الدفاع الوطني المصرية ‏

‏47.‏ السيد عبد الكريم هاشم مستشار رئيس الوزراء العراقي ‏

‏48.‏ رئيس مجلس الشيوخ الكندي ‏

‏49.‏ وفد أكاديمية الأمن الوطني الباكستاني ‏

‏50.‏ وزير خارجية بولندا ‏

‏51.‏ وفد أئمة جمهورية ليبيا ‏

‏52.‏ وفد برنامج منحة ناصر للقيادة الإفريقية الشابة ‏

‏53.‏ رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا اسبينوزا

‏54.‏ وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ‏

‏55.‏ وفد أئمة بريطانيا وإثيوبيا ‏

‏56.‏ المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب ‏

‏57.‏ وفد أئمة إفريقيا ‏

‏58.‏ وفد الجمعية التونسية للتنمية البشرية ‏

‏59.‏ منسق الاتحاد الأوروبي لشئون الإرهاب ‏

‏60.‏ وفد القيادات الشبابية السعودية ‏

‏61.‏ مستشار الخارجية الأمريكية لمكافحة التطرف العنيف ‏

‏62.‏ دكتور عبد الله مصلح، رئيس الهيئة العالمية للإعجاز في القرآن والسنة ‏

‏63.‏ السيد راميرورتينز، مستشار الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.‏

‏64.‏ وفد من الأئمة الليبيين

‏65.‏ وفد من منظمة شباب البحر المتوسط

‏66.‏ زيارة للطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم من مدارس إدارة الهرم التعليمية ‏بالجيزة

‏67.‏ وفد من 25 دولة إفريقية

‏68.‏ وفد الكنيسة الإنجيلية الألمانية

‏69.‏ وفد كلية القادة والأركان المصرية وطلاب جامعة القاهرة

‏70.‏ وفد من أئمة وخطباء كردستان

‏71.‏ وفد من أئمة ووعاظ القارة الإفريقية المشاركين في البرنامج التدريبي للمنظمة ‏العالمية لخريجي ‏الأزهر ‏

‏72.‏ وفد من ممثلي وزارة التعليم اليونانية ‏

‏73.‏ سفير مصر لدى هولندا ‏

‏74.‏ السيد/ سيلفان رومان، باحث فرنسي في العلوم الإسلامية ‏

‏75.‏ مسؤول سياسي بالسفارة الأمريكية ‏

‏76.‏ وفد مبادرة «شباب الدارسين بالخارج» التي ترعاها وزارة الهجرة المصرية

‏77.‏ سفير الفلبين بالقاهرة

‏78.‏ وفد من طالبات جامعة الأزهر

‏79.‏ وفد مؤسسة «شباب المتوسط»‏

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