زيارات مرصد الأزهر .. 200 شخصية عالمية أشادت بجهوده في مكافحة التطرف.. ويفك شفرات داعش ويحارب دعايتها
جولة في جدول زيارات مرصد الأزهر
200 شخصية عالمية أشادت بجهوده في مكافحة التطرف
200 شخصية عالمية زارت مرصد الأزهر وتحدثوا عن جهوده.. ماذا قالوا؟
«يفك شفرات داعش ويحارب دعايتها».. تصريحات شخصيات زارت الأزهر
على مدار 6 أعوام مضت، كان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف محط اهتمام وأنظار العديد من الشخصيات المحلية والإقليمية والعالمية، حرصوا على التعرف على جهوده ودوره في نشر الخطاب الأزهري المعتدل وملاحقة الأفكار المتطرفة ومكافحتها، وزيارة مقر المرصد بمشيخة الأزهر بالقاهرة، وتفقد أقسامه والحديث مع أعضائه من أساتذة الجامعة والباحثين المتخصصين في مكافحة التطرف والإرهاب ولديهم الخبرات الأزهرية الكبيرة التي تمكنهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل، محصنين بمنهج أزهري وسطي يأتي إليه الطلاب والدارسون من أكثر من مائة دولة حول العالم.
بلغ عدد الزيارات الرسمية الكبرى التي استقبلها المرصد منذ افتتاحه حوالي 200 زيارة لكبار المسئولين، ورؤساء ووزراء دول، ووفود محلية وأجنبية، وباحثين معنيِّين بمجال التطرف والإرهاب من مختلف دول العالم، إضافة إلى الزيارات اليومية الأخرى التي يستقبل فيها المرصد وفودًا من الوزارات والهيئات التعليمية والأكاديمية والبرامج التدريبية التي تستهدف فئة الشباب.
وفي تلك الزيارات يقوم أعضاء المرصد بتعريف الزائرين العالميين والمحليين بشكل وافٍ على أهدافه، وشرح دقيق لآليات العمل به وأهم القضايا والأخبار التي تتناولها وحداتها اللغوية المختلفة بشكل يومي؛ بهدف الوقوف على الجهد المبذول في مجال مكافحة التطرف ذلك الهدف الذي من أجله أسس الأزهر الشريف المرصد لمواجهة الأفكار المتطرفة وتفنيدها وحماية الشباب من الوقوع في براثن التطرف والإرهاب.
وتعكس هذه الزيارات أهمية دور الأزهر باعتباره المرجعية الإسلامية الأولى والأكثر تأثيرًا حول العالم، وتلقي الضوء على أهمية دور الأزهر باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية على كافة المستويات وامتداد صوت الإسلام الوسطي إلى كل ربوع العالم. وقد برز تأثير هذه الزيارات في زيادة الإقبال على توجيه الدعوة للمرصد بغرض تمثيل مصر والأزهر في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية.
وكان المرصد حريصًا على تسجيل انطباعات الزائرين، بشكل انعكس على تطور الأداء داخل أروقة المرصد. وفيما يلي نعرض لأهم وأبرز هذه الآراء:
1- توني تان، رئيس جمهورية سنغافورة السابق، وقال خلال الزيارة: جهود مرصد الأزهر ليست مهمة لمصر فقط، ولكن لمعظم دول العالم.
2- جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وقال خلال الزيارة: مرصد الأزهر الشريف «يفك شفرات داعش ويحارب دعايتها».
3- بيتر تومسون، الرئيس الأسبق للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال خلال الزيارة: «إذا كنا نتحدث عن مكافحة الإرهاب فإن الطريقة المثلى لمواجهته هي ما يقوم به الأزهر من خلال مرصده العالمي باللغات الأجنبية».
4- ينزو ميلانيزى، وزير الخارجية الإيطالي الأسبق، وقال خلال الزيارة: « مرصد الأزهر يقوم على تصحيح المفاهيم المغلوطة، ويفكك الأفكار والشبهات التي تروجها الجماعات المتشددة . خاصّة في ظل تعدد اللغات التي يعمل بها، ما يجعله قادرًا على مُخاطبة أكبر عدد من البشر حول العالم».
5- مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وخلال الزيارة أشاد بتصدي المرصد للجماعات الإرهابية، وتفنيده لأفكارها المشبوهة، مؤكدًا أن المرصد يمثل نموذجًا يحتذى به في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب على مستوى العالم.
6- جيل دو كيرشوف، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وقد أشاد بدور المرصد في مواجهة الفكر المتطرف وكشف زيف إيديولوجيات الجماعات المتطرفة، وطالب أن يتعاون المرصد مع مراكز مكافحة التطرف في أوروبا.
7- ماريا فرناندا اسبينوزا، الرئيس الأسبق للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت خلال الزيارة: «سعدت بجهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في دعم السلام الدولي وتعزيز الوئام والتسامح».
8- د/ أيمن السيد عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وقالت خلال الزيارة: « مرصد الأزهر إضافة مهمة لكافة الجهود والأدوار التي تلقى بمسئولياتها على مؤسسة الأزهر الشريف العريقة. فالفلسفة التي حكمت المرصد على مدار خمس سنوات ومنذ تأسيسه عام 2015 ، لم تركن إلى الرصد الكمي لمظاهر التطرف واتجاهاته – رغم أهميته – ولكن أيضا للرصد النوعي لركائز هذا الفكر».
9- السيد عبد الكريم هاشم مصطفى، مستشار رئيس الوزراء العراقي، وقال خلال الزيارة: « إن عمل هذا المرصد هو ركيزة أساسية في مكافحة الفكر المتطرف الذي نتج عن انحراف أفكار الشباب، وولد تطرفًا عقائديًا أدى إلى حصول كوارث في منطقتنا وكذلك في دول العالم واليوم بجهود مرصد الأزهر نستطيع أن نواجه الفكر المتطرف، وذلك من خلال قاعدة إسلامية صحيحة».
10- ياتسيك تشابوتوفيتش، وزير خارجية بولندا، وقال خلال الزيارة: «مرصد الأزهر هو مركز بحثي يتصدى للدعاوى المتطرفة، ويحمي الشباب من الانخداع بالفكر الإرهابي».
11- القس كاراس لمعي سلامة، كاهن بالكنيسة القبطية المصرية، وقال خلال الزيارة: مرصد الأزهر ينشر المنهج الصحيح في الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة (لا الإكراه ولا الترويع).
12- جورج فيري، رئيس مجلس الشيوخ الكندي، وقال خلال الزيارة: مرصد الأزهر يساهم في مواجهة التطرف والإرهاب، كما يحقق التواصل مع مختلف الأديان ومواجهة العنف حول العالم.
13- السفير ناثان ألكسندر سيلز، منسق الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، وقال خلال الزيارة: مرصد الأزهر يعد نموذج متميز في مواجهة الفكر المتطرف على مستوى العالم.
14- السفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، وقال خلال الزيارة: مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يلعب دورًا مهمًا في مراقبة الرسائل عبر الإنترنت من المصادر المتطرفة، ويصحح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام التي تتضمنها تلك الرسائل.
بالإضافة إلى:
1. زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني
2. مدير المعهد الدنماركي المصري للحوار
3. وفد من دولة ميانمار
4. السفير جورج شتيلفرد، سفير دولة النمسا بالقاهرة
5. أمين عام مجلس الكنائس العالمي
6. وفد سفراء وممثلي دولة الاتحاد الأوروبي
7. سفراء دولة هولندا وفنلندا وأستراليا والفلبين وفرسان مالطا
8. سفير غينيا بالقاهرة
9. وفد سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي
10. وفد لجنة مكافحة التطرف بمجلس الأمن
11. مؤسسة توني بلير البريطانية
12. وفد من الشباب الليبي
13. الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي
14. فيصل بن معمر، رئيس المجلس الاستشاري للأديان بالأمم المتحدة
15. وزير التعليم المصري
16. رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير
17. دكتور رضوان السيد، كاتب وأكاديميّ وسياسي لبناني وأستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية
18. وفد من كلية الشريعة بجامعة بيروت الإسلامية
19. مدير مؤسسة الفنار ومرصد الإسلاموفوبيا في إسبانيا
20. رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
21. وفد من دولة الهند
22. رئيس مجلس الأمة الكويتي
23. وفد إذاعي من 28 دولة إسلامية
24. كين موكاي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية بالقاهرة
25. دكتور محمد خليفة، رئيس الوفد الألماني من جامعة هامبورج
26. وفد من مركز الملك عبد الله للحوار
27. الكاتبة الإسبانية المسلمة آماندا فيجيراس
28. ينزو ميلانيزي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي
29. المنسق العام للجبهة المدنية لمناهضة "الإسلاموفوبيا" في إسبانيا
30. المدير العام لاتحاد وكالات الأنباء الإسلامية
31. وفد كلية الدفاع الأمريكية
32. وفد قيادات الكنيسة الإنجيلية الألمانية والسويسرية
33. معالي السفير محمد محق، السفير الأفغاني بالقاهرة
34. وفد كلية الدفاع والأركان المصرية
35. وفد ملتقى أنا عربي ضد الإرهاب
36. وفد من الباحثين من دولة ماليزيا
37. وفد بقيادة جان فيجل، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لحرية الدين والمعتقدات
38. السيد/ بول كيت، سكرتير ثان بالسفارة البريطانية بالقاهرة، والوفد المرافق له
39. معالي سفير دولة بيرو، د/ بول باريدس بورتيّا
40. معالي سفير الدنمارك بالقاهرة السيد/ تومس آنكر
41. مستشار رئيس دولة أوزبكستان
42. وفد أساقفة النرويج
43. السيد عبد اللطيف الهميم، رئيس ديوان الوقف السني العراقي
44. وفد برنامج التعايش والتسامح
45. وفد جامعة الفارابي بجمهورية كازخستان
46. وفد كلية الدفاع الوطني المصرية
47. السيد عبد الكريم هاشم مستشار رئيس الوزراء العراقي
48. رئيس مجلس الشيوخ الكندي
49. وفد أكاديمية الأمن الوطني الباكستاني
50. وزير خارجية بولندا
51. وفد أئمة جمهورية ليبيا
52. وفد برنامج منحة ناصر للقيادة الإفريقية الشابة
53. رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا اسبينوزا
54. وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
55. وفد أئمة بريطانيا وإثيوبيا
56. المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب
57. وفد أئمة إفريقيا
58. وفد الجمعية التونسية للتنمية البشرية
59. منسق الاتحاد الأوروبي لشئون الإرهاب
60. وفد القيادات الشبابية السعودية
61. مستشار الخارجية الأمريكية لمكافحة التطرف العنيف
62. دكتور عبد الله مصلح، رئيس الهيئة العالمية للإعجاز في القرآن والسنة
63. السيد راميرورتينز، مستشار الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
64. وفد من الأئمة الليبيين
65. وفد من منظمة شباب البحر المتوسط
66. زيارة للطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم من مدارس إدارة الهرم التعليمية بالجيزة
67. وفد من 25 دولة إفريقية
68. وفد الكنيسة الإنجيلية الألمانية
69. وفد كلية القادة والأركان المصرية وطلاب جامعة القاهرة
70. وفد من أئمة وخطباء كردستان
71. وفد من أئمة ووعاظ القارة الإفريقية المشاركين في البرنامج التدريبي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر
72. وفد من ممثلي وزارة التعليم اليونانية
73. سفير مصر لدى هولندا
74. السيد/ سيلفان رومان، باحث فرنسي في العلوم الإسلامية
75. مسؤول سياسي بالسفارة الأمريكية
76. وفد مبادرة «شباب الدارسين بالخارج» التي ترعاها وزارة الهجرة المصرية
77. سفير الفلبين بالقاهرة
78. وفد من طالبات جامعة الأزهر
79. وفد مؤسسة «شباب المتوسط»