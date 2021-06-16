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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زيارات مرصد الأزهر .. 200 شخصية عالمية ‏أشادت بجهوده في ‏مكافحة التطرف‏.. ويفك شفرات داعش ويحارب دعايتها

شخصيات عالمية زارت
شخصيات عالمية زارت مرصد الأزهر

جولة في جدول زيارات مرصد الأزهر

200 شخصية عالمية ‏أشادت بجهوده في ‏مكافحة التطرف‏

‏200 شخصية عالمية زارت مرصد الأزهر وتحدثوا عن جهوده.. ماذا قالوا؟‏

‏«يفك شفرات داعش ويحارب دعايتها».. تصريحات شخصيات زارت الأزهر‏

 

‏على مدار 6 أعوام مضت، كان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف محط اهتمام وأنظار ‏العديد من الشخصيات المحلية ‏والإقليمية والعالمية، حرصوا على التعرف على جهوده ‏ودوره في نشر الخطاب الأزهري المعتدل وملاحقة الأفكار المتطرفة ومكافحتها، وزيارة ‏مقر المرصد بمشيخة الأزهر بالقاهرة، وتفقد أقسامه والحديث مع أعضائه من أساتذة ‏الجامعة والباحثين المتخصصين في مكافحة ‏التطرف والإرهاب ولديهم الخبرات الأزهرية ‏الكبيرة التي تمكنهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل، محصنين بمنهج أزهري ‏وسطي يأتي إليه الطلاب والدارسون من أكثر من مائة دولة حول العالم.‏


بلغ عدد الزيارات الرسمية الكبرى التي استقبلها المرصد منذ افتتاحه حوالي 200 زيارة ‏لكبار ‏المسئولين، ‏ورؤساء ووزراء دول، ووفود محلية وأجنبية، وباحثين معنيِّين بمجال ‏التطرف ‏والإرهاب من مختلف ‏دول العالم، إضافة إلى الزيارات اليومية الأخرى التي ‏يستقبل فيها المرصد وفودًا من الوزارات والهيئات التعليمية والأكاديمية والبرامج التدريبية ‏التي تستهدف فئة الشباب.‏


وفي تلك الزيارات يقوم أعضاء المرصد بتعريف الزائرين العالميين والمحليين بشكل وافٍ ‏على أهدافه، ‏وشرح دقيق لآليات العمل به وأهم القضايا والأخبار التي تتناولها وحداتها ‏اللغوية المختلفة بشكل ‏يومي؛ بهدف الوقوف على الجهد المبذول في مجال مكافحة ‏التطرف ذلك الهدف الذي من أجله أسس ‏الأزهر الشريف المرصد لمواجهة الأفكار ‏المتطرفة وتفنيدها وحماية الشباب من الوقوع في براثن ‏التطرف والإرهاب.‏


وتعكس هذه الزيارات أهمية دور الأزهر باعتباره المرجعية الإسلامية الأولى والأكثر تأثيرًا ‏حول العالم، وتلقي ‏الضوء على أهمية دور الأزهر باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة للدولة ‏المصرية على كافة المستويات ‏وامتداد صوت الإسلام الوسطي إلى كل ربوع العالم. وقد ‏برز تأثير هذه الزيارات في زيادة الإقبال على ‏توجيه الدعوة للمرصد بغرض تمثيل مصر ‏والأزهر في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية.   ‏


وكان المرصد حريصًا على تسجيل انطباعات الزائرين، بشكل انعكس على تطور الأداء ‏داخل أروقة ‏المرصد. وفيما يلي نعرض لأهم وأبرز هذه الآراء:‏


‏1-‏ توني تان، رئيس جمهورية سنغافورة السابق، وقال خلال الزيارة: جهود مرصد ‏الأزهر ليست مهمة لمصر فقط، ولكن لمعظم دول العالم.‏
‏2-‏ ‏ جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وقال خلال الزيارة:‏ مرصد الأزهر ‏الشريف «يفك شفرات داعش ويحارب دعايتها».‏
‏3-‏ بيتر تومسون،‏ الرئيس الأسبق للجمعية العامة للأمم ‏المتحدة، وقال خلال الزيارة:‏ ‏‏«إذا كنا نتحدث عن مكافحة الإرهاب فإن الطريقة المثلى لمواجهته هي ما يقوم به ‏‏الأزهر من خلال مرصده العالمي باللغات الأجنبية». ‏
‏4-‏ ‏ ‏ ينزو ميلانيزى، وزير الخارجية الإيطالي الأسبق، وقال خلال الزيارة:‏ ‏« مرصد ‏الأزهر يقوم على تصحيح المفاهيم المغلوطة، ويفكك الأفكار والشبهات ‏التي ‏تروجها الجماعات المتشددة . خاصّة في ظل تعدد اللغات التي يعمل بها، ‏ما ‏يجعله قادرًا على مُخاطبة أكبر عدد من البشر حول العالم».‏
‏5-‏ مرزوق الغانم،‏ رئيس مجلس الأمة الكويتي، وخلال الزيارة أشاد بتصدي المرصد ‏للجماعات الإرهابية، وتفنيده لأفكارها ‏المشبوهة، مؤكدًا أن المرصد يمثل نموذجًا ‏يحتذى به في مواجهة الفكر ‏المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب ‏على مستوى العالم.‏
‏6-‏ ‏ جيل دو كيرشوف،‏ منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة ‏الإرهاب، وقد أشاد بدور ‏المرصد في مواجهة الفكر المتطرف وكشف زيف إيديولوجيات ‏الجماعات ‏المتطرفة، وطالب أن يتعاون المرصد مع مراكز مكافحة التطرف ‏في أوروبا.‏
‏7-‏ ماريا فرناندا اسبينوزا، الرئيس الأسبق للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت خلال ‏الزيارة: «سعدت بجهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في دعم السلام الدولي ‏وتعزيز ‏الوئام والتسامح».‏
‏8-‏ ‏ د/ أيمن السيد عبد الوهاب،‏ نائب مدير مركز الأهرام للدراسات ‏السياسية ‏والإستراتيجية، وقالت خلال الزيارة: ‏« مرصد الأزهر إضافة مهمة لكافة الجهود ‏والأدوار التي تلقى بمسئولياتها على ‏مؤسسة الأزهر الشريف العريقة. فالفلسفة التي ‏حكمت المرصد على مدار ‏خمس سنوات ومنذ تأسيسه عام 2015 ، لم تركن إلى ‏الرصد الكمي ‏لمظاهر التطرف واتجاهاته – رغم أهميته – ولكن أيضا للرصد ‏النوعي ‏لركائز هذا الفكر».‏
‏9-‏ ‏السيد عبد الكريم هاشم ‏مصطفى،‏ مستشار رئيس الوزراء ‏العراقي، وقال خلال ‏الزيارة: « إن عمل هذا المرصد هو ركيزة أساسية في مكافحة الفكر المتطرف ‏الذي نتج ‏عن انحراف أفكار الشباب، وولد تطرفًا عقائديًا أدى إلى حصول كوارث ‏في ‏منطقتنا وكذلك في دول العالم واليوم بجهود مرصد الأزهر نستطيع أن ‏نواجه ‏الفكر المتطرف، وذلك من خلال قاعدة إسلامية صحيحة».‏
‏10-‏ ياتسيك تشابوتوفيتش،‏ وزير خارجية بولندا، وقال خلال الزيارة: «مرصد ‏الأزهر هو مركز بحثي يتصدى للدعاوى المتطرفة، ويحمي الشباب من ‏الانخداع ‏بالفكر الإرهابي».‏
‏11-‏ القس كاراس لمعي سلامة،‏ كاهن بالكنيسة القبطية المصرية، وقال خلال ‏الزيارة: مرصد الأزهر ينشر المنهج الصحيح في الدعوة إلى الإسلام بالحكمة ‏والموعظة ‏الحسنة (لا الإكراه ولا الترويع).‏
‏12-‏ جورج فيري،‏ رئيس مجلس الشيوخ الكندي، وقال خلال الزيارة: مرصد ‏الأزهر يساهم في مواجهة التطرف والإرهاب، كما يحقق التواصل مع ‏مختلف ‏الأديان ومواجهة العنف حول العالم.‏
‏13-‏ السفير ناثان ألكسندر سيلز،‏ منسق الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، ‏وقال خلال الزيارة: ‏ مرصد الأزهر يعد نموذج متميز في مواجهة الفكر المتطرف ‏على مستوى العالم.‏
‏14-‏ السفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، وقال خلال الزيارة: ‏ مرصد ‏الأزهر لمكافحة التطرف يلعب دورًا مهمًا في مراقبة الرسائل عبر ‏الإنترنت من ‏المصادر المتطرفة، ويصحح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام التي ‏تتضمنها تلك ‏الرسائل.‏

بالإضافة إلى: ‏
‏1.‏ زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني ‏
‏2.‏ مدير المعهد الدنماركي المصري للحوار ‏
‏3.‏ وفد من دولة ميانمار ‏
‏4.‏ السفير جورج شتيلفرد، سفير دولة النمسا بالقاهرة ‏
‏5.‏ أمين عام مجلس الكنائس العالمي ‏
‏6.‏ وفد سفراء وممثلي دولة الاتحاد الأوروبي ‏
‏7.‏ سفراء دولة هولندا وفنلندا وأستراليا والفلبين وفرسان مالطا ‏
‏8.‏ سفير غينيا بالقاهرة
‏9.‏ وفد سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ‏
‏10.‏ وفد لجنة مكافحة التطرف بمجلس الأمن ‏
‏11.‏ مؤسسة توني بلير البريطانية ‏
‏12.‏ وفد من الشباب الليبي ‏
‏13.‏ الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي ‏
‏14.‏ فيصل بن معمر، رئيس المجلس الاستشاري للأديان بالأمم المتحدة ‏
‏15.‏ وزير التعليم المصري ‏
‏16.‏ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير ‏
‏17.‏ دكتور رضوان السيد، كاتب وأكاديميّ وسياسي لبناني وأستاذ الدراسات الإسلامية ‏في الجامعة ‏اللبنانية ‏
‏18.‏ وفد من كلية الشريعة بجامعة بيروت الإسلامية
‏19.‏ مدير مؤسسة الفنار ومرصد الإسلاموفوبيا في إسبانيا ‏
‏20.‏ رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ‏
‏21.‏ وفد من دولة الهند ‏
‏22.‏ رئيس مجلس الأمة الكويتي ‏
‏23.‏ وفد إذاعي من 28 دولة إسلامية ‏
‏24.‏ كين موكاي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية بالقاهرة ‏
‏25.‏ دكتور محمد خليفة، رئيس الوفد الألماني من جامعة هامبورج ‏
‏26.‏ وفد من مركز الملك عبد الله للحوار ‏
‏27.‏ الكاتبة الإسبانية المسلمة آماندا فيجيراس ‏
‏28.‏ ينزو ميلانيزي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ‏
‏29.‏ المنسق العام للجبهة المدنية لمناهضة "الإسلاموفوبيا" في إسبانيا ‏
‏30.‏ المدير العام لاتحاد وكالات الأنباء الإسلامية ‏
‏31.‏ وفد كلية الدفاع الأمريكية ‏
‏32.‏ وفد قيادات الكنيسة الإنجيلية الألمانية والسويسرية ‏
‏33.‏ معالي السفير محمد محق، السفير الأفغاني بالقاهرة ‏
‏34.‏ وفد كلية الدفاع والأركان المصرية ‏
‏35.‏ وفد ملتقى أنا عربي ضد الإرهاب ‏
‏36.‏ وفد من الباحثين من دولة ماليزيا ‏
‏37.‏ وفد بقيادة جان فيجل، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لحرية الدين والمعتقدات ‏
‏38.‏ السيد/ بول كيت، سكرتير ثان بالسفارة البريطانية بالقاهرة، والوفد المرافق له ‏
‏39.‏ معالي سفير دولة بيرو، د/ بول باريدس بورتيّا ‏
‏40.‏ معالي سفير الدنمارك بالقاهرة السيد/ تومس آنكر ‏
‏41.‏ مستشار رئيس دولة أوزبكستان ‏
‏42.‏ وفد أساقفة النرويج ‏
‏43.‏ السيد عبد اللطيف الهميم، رئيس ديوان الوقف السني العراقي ‏
‏44.‏ وفد برنامج التعايش والتسامح ‏
‏45.‏ وفد جامعة الفارابي بجمهورية كازخستان ‏
‏46.‏ وفد كلية الدفاع الوطني المصرية ‏
‏47.‏ السيد عبد الكريم هاشم مستشار رئيس الوزراء العراقي ‏
‏48.‏ رئيس مجلس الشيوخ الكندي ‏
‏49.‏ وفد أكاديمية الأمن الوطني الباكستاني ‏
‏50.‏ وزير خارجية بولندا ‏
‏51.‏ وفد أئمة جمهورية ليبيا ‏
‏52.‏ وفد برنامج منحة ناصر للقيادة الإفريقية الشابة ‏
‏53.‏ رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا اسبينوزا
‏54.‏ وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ‏
‏55.‏ وفد أئمة بريطانيا وإثيوبيا ‏
‏56.‏ المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب ‏
‏57.‏ وفد أئمة إفريقيا ‏
‏58.‏ وفد الجمعية التونسية للتنمية البشرية ‏
‏59.‏ منسق الاتحاد الأوروبي لشئون الإرهاب ‏
‏60.‏ وفد القيادات الشبابية السعودية ‏
‏61.‏ مستشار الخارجية الأمريكية لمكافحة التطرف العنيف ‏
‏62.‏ دكتور عبد الله مصلح، رئيس الهيئة العالمية للإعجاز في القرآن والسنة ‏
‏63.‏ السيد راميرورتينز، مستشار الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.‏
‏64.‏ وفد من الأئمة الليبيين
‏65.‏ وفد من منظمة شباب البحر المتوسط
‏66.‏ زيارة للطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم من مدارس إدارة الهرم التعليمية ‏بالجيزة
‏67.‏ وفد من 25 دولة إفريقية
‏68.‏ وفد الكنيسة الإنجيلية الألمانية
‏69.‏ وفد كلية القادة والأركان المصرية وطلاب جامعة القاهرة
‏70.‏ وفد من أئمة وخطباء كردستان
‏71.‏ وفد من أئمة ووعاظ القارة الإفريقية المشاركين في البرنامج التدريبي للمنظمة ‏العالمية لخريجي ‏الأزهر ‏
‏72.‏ وفد من ممثلي وزارة التعليم اليونانية ‏
‏73.‏ سفير مصر لدى هولندا ‏
‏74.‏ السيد/ سيلفان رومان، باحث فرنسي في العلوم الإسلامية ‏
‏75.‏ مسؤول سياسي بالسفارة الأمريكية ‏
‏76.‏ وفد مبادرة «شباب الدارسين بالخارج» التي ترعاها وزارة الهجرة المصرية
‏77.‏ سفير الفلبين بالقاهرة
‏78.‏ وفد من طالبات جامعة الأزهر
‏79.‏ وفد مؤسسة «شباب المتوسط»‏

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