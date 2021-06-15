جامعة الدول العربية تقدم الشكر لتونس لدفاعها عن القضايا العربية بمجلس الأمن

قدم مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حصولها على العضويـة غـير الدائمة بمجلس الأمـن للفترة 2022-2023.



جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت بالدوحة اليوم الثلاثاء.



كما توجه المجلس بالشكر إلى الجمهورية التونسية على جهودها في الدفاع عن القضايا العربية والعمل على تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن عامي 2020-2021.