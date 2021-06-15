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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد ظهوره في المحكمة.. أحمد موسى يكشف كواليس لقاء السيسي مع يعقوب وحسان

حسان ويعقوب
حسان ويعقوب

قال الإعلامي أحمد موسى،  أن الشيخ محمد حسين يعقوب أكد أمام المحكمة اليوم أنه حاصل على دبلوم معلمين وكل ما يقدمه للناس من فتاوي و محتوى ديني اجتهاد شخصي، حيث انه يخاطب العوام عكس الشيخ محمد حسان الذي يخاطب الملتزمين.


وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان الشيخ محمد حسين يعقوب لم يجب على العديد من الأسئلة أمام المحكمة، لافتا إلى أن الشيخين يعقوب وحسان قابلا الرئيس السيسي وقت ان كان وزيرا للدفاع للتفاوض على عدم فض رابعة في شهر رمضان.

ولفت موسي، إلى أن الرئيس السيسي يحترم الجميع ويعامله معاملة حسنة، وقال لهم: «خدوا وقتكم في الحديث معهم بشأن انصراف المعتصمين في رابعة» _ لكنهم لم يعودوا .


وعاد موسى للحديث عن أجواء المحكمة اليوم: « الشيخ محمد حسين يعقوب كان رافضا التصوير .. ولكن القاضي تحدث معه في أهمية تصوير الشهادة».

وواصلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 12 متهما في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة".

وقالت المحكمة للشاهد الشيخ محمد حسين يعقوب، حينما تطلبك المحكمة للشهادة فليس ذلك عبثا، والأمر الآخر أن كثيرا من المتهمين في قضايا كثيرة أتخذوا من أحاديثكم ودروسكم حجة لأقوالكم، ولذلك شهادتكم أمام المحكمة فارق كبير في القضية، فهي إما أن تكون شهادة حقا أم غير ذلك، وحلفته المحكمة باليمين.

وعقدت الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح.

وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. 

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