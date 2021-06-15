غرامات تصل لـ 300 ألف جنيه لـ مصورى جلسات المحاكم بدون ترخيص

بعد تصديق السيسى

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى علي قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حتى يضع حدا لكل من يقوم بتسريب جلسات المحاكم عن طريق التسجيل أو التصوير او المقاطع الفيديو المصورة عن طريق العلانية لوقائع الجلاسات مخصصة النظر لدعوى جنائية دون ترخيص من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة.

ويستعرض صدى البلد أبرز العقوبات الجديدة التى تم إَضافتها داخل قانون العقوبات فيما يلى:

عقوبة تسجيل الجلسات بدون ترخيص

تنص المادة الاولى على أن تضاف مادة جديدة الى قانون العقوبات برقم 186 مكرر نصها كالاتى:

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية لوقائة جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة.

ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها، أو محو محتواها أو إعدامة بحسب الأحوال وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشة يبصم هذا القانون بخصم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها