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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبراء التعليم بعد زيادة الموازنة الخاصة بالمنظومة: قرار يعكس اهتمام الدولة المصرية بجودتها.. وجامعة عين شمس تحرز تقدمًا ملحوظًا في معظم التصنيفات الدولية

طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية

خبراء التعليم بعد زيادة الموازنة الخاصة بمنظومة التعليم: قرار يعكس دور الدولة المصرية باهتمام جودة التعليم

جامعة عين شمس تحرز تقدمًا ملحوظًا في معظم التصنيفات الدولية
 

أعلنت وزارة المالية عن الموازنة الجديدة للدولة المصرية والتى شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى مخصصات قطاع التعليم والصحة تفوق نسب الاستحقاق الدستوري.. من جانبه قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد إن دل على شيء فإنما يدل على الاتجاه العام لبناء الدولة المصرية الحديثة الذي تبنته القيادة السياسية والعمل الجاد على حل مشكلات من جذورها؛ وهو ما يبشر بالخير بمستقبل واعد لأبناء الجيل الجديد الذي سيستشعر عظمة مصر والمصريين من خلال مقارنة مصر والتأكد من وجودها في مصاف الدول الأكثر تقدمًا على مستوى العالم.

 

وأضاف الدكتور أحمد جلال عميد زراعة جامعة عين شمس، أن قرار زيادة الموازنة العامة للتعليم  قرار يعكس دور الدولة المصرية باهتمامها بجودة التعليم والارتقاء به ومؤكدا أنه يتم تطوير جميع الجامعات المصرية بشكل كاف مع تطوير المناهج الدراسية التي تواكب سوق العمل .


وأكد الدكتور أحمد جلال أن التعليم بمختلف مراحله  يعتبر الركيزة الاساسية التي تقوم بها البلاد ونهضة الشعوب .
 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى، بقيادتها السياسية الحكيمة، لاستكمال الإنجازات غير المسبوقة فى مسيرة «البناء والتنمية»؛ إيذانًا بانطلاق «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وقد انعكس ذلك فى تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاع الصحة والتعليم.


قال الوزير الدكتور محمد معيط وزير المالية، بعد موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالى الجديد، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨,١ مليار جنيه منها: ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.


وأوضح الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

 

استضافت ، اليوم ، جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة الدكتور آشون فرناندز ، المدير الاقليمي لمؤسسة QS  بالشرق الأوسط وأفريقيا ، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لتحليل الوضع الحالى لجامعة عين شمس فى التصنيف الدولى للجامعات QS بشكل تفصيلى ووضع الخطط والمقترحات لتحسين تصنيف الجامعة العام القادم .


شارك فى اللقاء فريق التعاون الدولى برئاسة أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، أ.د. ريم الكباريتى مدير إدارة الخريجين ،أ.د. مصطفى رفعت مدير إدارة التعاون الدولى ،  أ.د. شيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين ، أ.د. تامر النادي مدير إدارة المنح والمشروعات و  د. أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة وشاركهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس عمداء ووكلاء الكليات .


وخلال اللقاء أكد أ.د. محمود المتينى أن جامعة عين شمس تحرز تقدما ملحوظاً في معظم التصنيفات الدولية ، ولكن هناك خطط يتم وضعها وتطويرها باستمرار من أجل الحصول على مراكز أكثر تقدما في كافة التصنيفات العالمية ، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه من نجاحات يرجع إلى تضافر الجهود داخل الجامعة وخارجها، مشيدا بجهود أ.د. عبد الفتاح سعود في هذا الملف الهام ومقدماً الشكر للقائمين على مكتب التصنيف الدولى بالجامعة برئاسة د.أحمد البنا، وكذلك كافة أعضاء فريق التعاون الدولى برئاسة ا.د. شهيرة سمير.


وأضاف أ.د. محمود المتيني أن استمرار النجاح يستلزم بذل المزيد من الجهد ، داعيًا جميع أعضاء المجتمع الجامعى الي دعم ملف التصنيف الدولى سواء بالمزيد من العمل الجاد والأبحاث العلمية والنشر الدولي أو بالتواصل مع المجتمع الجامعى الخارجى في إطار رفع إسم الجامعة مما سينعكس علي السمعة الاكاديمية العالمية للجامعة والتى تعد أحد معايير تصنيف الجامعات.


من جانبه أكد د. أشون فرناندز أن جامعة عين شمس استطاعت خلال فترة زمنيه وجيزة تحقيق تقدم قوى فى تصنيف ال Qs العالمى وذلك من خلال العمل وفق خطة محددة وواضحة طبقا للمعايير العالمية وبجهود قوية يتعاون خلالها الجميع ، مما جعلها تقدم نموذج ناجحا يبعث برسالة أمل لكافة الجامعات بالعالم .


كما تطرق د. أشون إلى المعايير التى يتم عليها تصنيف الجامعات والتى من أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانيات التى توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل ، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمى الدولى للجامعة واستشهادات الباحثين في العالم بالأبحاث المقدمة من الباحثين و الأكاديميين في الجامعة  و نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى عدد الطلاب ونسبة أعضاء هيئة التدريس الاجانب ونسبة الطلاب الوافدين .


وأكد أ.د. عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس تتمتع بسمعة اكاديمية مرموقة وهو ما يعد من أحد أهم عوامل النجاح الحالية حيث يسعى للانتساب للجامعة معظم المهتمين بالحصول على مستوى مختلف من التعلم، لافتا إلى أن أعداد الطلاب الوافدين شهدت تزايد كبير من كافة دول العالم نظرا لما تقدمه الجامعة من برامج تعليمية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل إلى جانب السمعة المهنية التى يتميز به الخريج من كفاءة ومستوى تعلم قوى .


أوضح د.أحمد البنا أن نتائج العام الحالي 2021 حملت تقدماً للجامعة في مجالات السمعة الأكاديمية والطلاب الوافدين إلى جانب محافظتها على مركزها في باقي المجالات ، حيث تمكنت الجامعة من الاحتفاظ بمركزها العام في التصنيف لتقع ضمن أفضل 800-1001 .


وأضاف أن الجامعة شهدت تحسنًا كبيرًا في تصنيف المجالات حيث ظهرت الجامعة في 4 من 5 مجالات أساسية بالإضافة إلى 11 مجالاً فرعياً.

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