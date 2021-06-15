بداية مفعول لقاح كورونا.. استشاري أوبئة يحذر من الإصابة بعد التطعيم ..فيديو

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تشهد الآن انخفاضا فى عدد إصابات كورونا، ولكن هذا الأمر لا يعنى انتهاء الفيروس.



وأضاف "عنان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن نتيجة عدم التزام المواطنين سيكون هناك ارتداد للإصابات، ولذلك نؤكد أن الجميع مطالب بـ ارتداء الكمامات.



ولفت أستاذ علم انتشار الأوبئة، إلى أن ذروة الموجة الثالثة مرت على خير، ولكن الإجراءات الاحترازية أمر مهم للغاية، حتى لا تعود الإصابات.

ووجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة، قائلًا “عليكم ارتداء الكمامة قبل دخول اللجنة، وعلى الجميع الالتزام بالتباعد”.



وكشف عن أن لقاح كورونا يبدأ مفعوله بعد 10 أيام من وقت تلقيه، مؤكدا أن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة ولذلك أي شخص يتلقاه فعليه أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية.



وفى نفس السياق قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة و الحساسية بـ هيئة المصل و اللقاح، إن الحصول على لقاح كورونا من الأشياء الهامة لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن اللقاح يقلل من أعراض كورونا.



وأضاف أن لقاحات كورونا، متوفرة لمن هم فوق الـ 18 عامًا، وماعد السيدات الحوامل.



ولفت إلى أن أصحاب أمراض المناعة الذاتية، والأورام عليهم الحصول على اللقاح الصيني، ولكن دون ذلك عليهم الحصول على أى لقاح.



وأشار إلى أن جميع اللقاحات آمنة ولا يوجد أى مشكلات، وكشف أن الأعراض التى تنتج بعد الحصول على لقاح كورونا تكون خفيفة.



وأوضح أن الأطفال عندما تحصل على جرعة العام و النصف يتعرضن لـ ارتفاع فى درجات الحرارة، فارتفاع حرارة الجسم بعد الحصول على لقاح كورونا غير مقلق.



وأكد أن هناك شائعات كثيرة بخصوص اللقاحات، وهناك أسئلة كثيرة عن نوع اللقاح الأفضل، معلقًا: " ياريت محدش يستمع لـ الشائعات، وكذلك الحصول على أى لقاح متوفر".



وكشف أن مصر بدأت تصنيع لقاحات كورونا محليًا، وذلك من أجل أن تكفى المواطنين وبعد ذلك يتم تصدير الباقر للدول المجاورة من أجل القضاء على فيروس كورونا الذى يهدد الجميع.



وطالب من المواطنين بالحصول على لقاح كورونا فى أسرع وقت، وان الأعراض الجانبية للقاح ليست مؤثرة، ولكن الإصابة بكورونا هو الأمر الخطر.



وكشف أن فيروس كورونا من الفيروسات الجديدة، والتى تتشابه فى أعراضها مع البرد، معلقًا : 80% من أعراض البرد تكون متشابهة مع فيروس كورونا" و أن أعراض كورونا فى الموجات الثلاث بها أشياء متشابهة، ولكن فى كل تحور نجد عرضا جديدا ومختلفا.



ولفت إلى أن هناك فارقا بين البرد و الإنفلونزا ، مؤكدًا أن الإنفلونزا تكون حرارة تصل لـ 40 و صداع و مشكلات فى العظام، و المواطن يشعر بأعراض شديدة، ولكن البرد تكون اعراضه قليلة و يستطيع المواطن التحرك بسهولة دون ألام.



وأشار إلى أن مصر مرت من ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وأن هناك انخفاضا فى عدد الإصابات بكورونا، وأكد أن التزام المواطنين بـ الإجراءات الاحترازية سيحمى مصر من ظهور الموجة الرابعة.



وأوضح أن من ينشر شائعات بأن السجائر تحمى من الإصابة بفيروس كورونا، أمر غير صحيح، مؤكدًا أن المدخن معرض للإصابة بفيروس كورونا.



وعلق على استخدام الكمامات القطنية، وقال إنه لا مانع من استخدامها، ولكن الطبية هى الأفضل، و نطالب باستخدامها لمدة ساعات فقط ويتم تغييرها.



وفى نفس السياق تحدث عن تطعيم الأطفال بـ لقاح كورونا، وقال إن منظمة الصحة العالمية لم تتح هذا الأمر لـ الأطفال أقل من 18 عامًا و السيدات الحوامل، مؤكدًا : " لما الفيروس ظهر قام الباحثون بعمل أبحاث و بدأوا فى تصنيع لقاح كورونا و كان هناك فئة مستهدفة وهم كبار السن وفوق الـ 18 عامًا".



ولفت إلى أن فيروس كورونا فى بداية الأمر كان يصيب الكبار فقط ولا يصيب الأطفال، ولذلك تم تصنيع اللقاح على هذا الأمر، وأكد الدكتور أمجد أن هناك أبحاث تتم على أن يتم اتاحة اللقاح لـ الأطفال و الحوامل".