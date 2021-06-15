يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.. 5 أرقام قياسية لرونالدو بعد ثنائية المجر

قاد كريستيانو رونالدو، منتخب بلاده البرتغال، لتحقيق انتصار صعب على نظيره المجري بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

رونالدو سجل الهدفين الثاني والثالث للبرتغال، ليؤكد انتصار أبطال أوروبا، في أول مباراة في مشوارهم للدفاع عن لقبهم القاري.

هدفا رونالدو، ومشاركته فقط في المباراة، كتبت العديد من الأرقام القياسية، سواء المتعلقة ببطولة كأس الأمم الأوروبية أو غير ذلك.

وفي هذا التقرير، نستعرض الأرقام القياسية التي حطمها رونالدو بعد مباراة اليوم.