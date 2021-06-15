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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هتلر كان محقاً.. بي بي سي تنهي عمل تالا حلاوة بسبب تغريدة من 2014

قال المتحدث باسم كاتبة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التي غردت في عام 2014 على تويتر بجملة "هتلر كان محقاً" تعليقاً على حرب إسرائيل مع حماس في غزة، إن تالا حلاوة لم تعد تعمل لصالح "بي بي سي"، ما يشير إلى أن المؤسسة أنهت عملها.

 

وأضاف المتحدث باسم المذيعة التي تغطي الشأن الفلسطيني  في رام الله:"تالا حلاوة لم تعد تعمل في هيئة الإذاعة البريطانية"، من دون تحديد سبب إنهاء عمل حلاوة سواء بالإقالة أو الاستقالة.

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هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

لكن في الشهر الماضي، بدأت هيئة الإذعة البريطانية "بي بي سي" تحقيقاً بعد تداول تغريدة تالا حلاوة القديمة، والتي كان نصها:"إسرائيل أكثر نازية من هتلر، أوه، هتلر كان محقاً، جيش الاحتلال اذهب إلى الجحيم، صلوا من أجل غزة".

 

في عام 2014 ، كانت تالا حلاوة تعمل في "24FM"، وهي محطة إذاعية فلسطينية.

في الشهر الماضي، نُسب الفضل إلى حلاوة على موقع "بي بي سي" لمشاركتها في كتابة مقال بعنوان "العنف بين إسرائيل وغزة: الأطفال الذين لقوا حتفهم في الصراع" بين حماس وإسرائيل، والذي توصل إلى وقف إطلاق النار في 21 مايو بعد 11 يومًا من القتال.

هتلر كان محقا بي بي سي تالا حلاوة غزة إسرائيل

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