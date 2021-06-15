لوحات فنية.. انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة دمياط

تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة دمياط

قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة دمياط الجديدة و تحويلها إلى لوحات فنية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المرحلة الأولى كانت من 7 أشهر وتم الانتهاء من 70% من عدد الأكشاك.



ولفت إلى أن المرحلة الثانية تمت لكى تكون جميع الأكشاك جميلة، وذلك حتى تكتمل المدينة بالشكل الحضاري.

وأعلن رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن إنطلاق "المرحلة الثانية" من مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة "دمياط الجديدة"، وتحويلها إلى لوحات فنية جميلة، وذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تجميل المناطق السكنية بالمدينة، ولتوفير جودة الحياة للسكان.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ حالياً تجميل أكشاك الكهرباء بمنطقة الشاطئ وجزيرة الطريق الساحلى، وسيتم تباعاً تعميمها على كافة الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن عملية تجميل أكشاك الكهرباء لتحويلها من كيان مشوه إلى لوحات فنية بديعة تتم بأيادي فنانين ورسامين متخصصين، حيث يتم تنظيف الكشك وإزالة الملصقات والتشوهات والإعلانات، ودهان طبقة أولية، وتنفيذ التصميمات الجمالية التي تم اختيارها بحيث تجذب الإنتباه، لمنع التلوث البصري.

وحذر رئيس الجهاز الشركات والمحال التجارية، ومعتادي لصق الإعلانات علي الأكشاك والجدران، والمعلنين، من التعدى على المرافق العامة بالمخالفة للقانون، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.



