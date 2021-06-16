ننشر أرقام الجلوس وأماكن لجان الامتحانات بآداب عين شمس

أكد الدكتور مصطفي مرتضي، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول بامتحانات الفصل الدراسي الثاني .



وأضاف عميد الكلية، أنه في حالتى الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا، سيتم قبول الاعتذارات ولن يتأثر تقدير الطالب عند أدائه الامتحان مستقبلا.

وأشار إلي أنه يمكن معرفة أرقام الجلوس وأماكن اللجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني الاربعاء الموافق 16- 6- 2021 من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

الجدير بالذكر استضافت ، جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة الدكتور آشون فرناندز ، المدير الاقليمي لمؤسسة QS بالشرق الأوسط وأفريقيا ، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لتحليل الوضع الحالى لجامعة عين شمس فى التصنيف الدولى للجامعات QS بشكل تفصيلى ووضع الخطط والمقترحات لتحسين تصنيف الجامعة العام القادم .



شارك فى اللقاء فريق التعاون الدولى برئاسة أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمى ، أ.د. ريم الكباريتى مدير إدارة الخريجين ،أ.د. مصطفى رفعت مدير إدارة التعاون الدولى ، أ.د. شيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين ، أ.د. تامر النادي مدير إدارة المنح والمشروعات و د. أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة وشاركهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس عمداء ووكلاء الكليات .