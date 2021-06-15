ليه مولانا رافض التصوير.. أحمد موسى يعرض لقطات حصرية لشهادة محمد حسين يعقوب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشيخ محمد حسين يعقوب أقر أمام المحكمة أنه حاصل على دبلوم معلمين، وعمله في الدعوة مجرد اجتهادات شخصية، مبديا استغرابه واندهاشه من طلب محمد حسين يعقوب عدم تصوير جلسة المحكمة في قضية «داعش إمبابة»، والتي أدلى بشهادته أمامها ظهر اليوم.



وقال خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «ليه يا مولانا رافض التصوير وأنت كنت بتطلع على الهواء وأمام الكاميرات بالساعات».

واستعرض موسى أجزاءا من شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب لم يتم عرضها لأن التصوير كان حصريا لفضائية «صدى البلد».

واستكمل أحمد موسى، أن المستشار المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة، رد على الشيخ حسين يعقوب، بأن التصوير سيكون بشكل معتدلٍ وطالب الشاهد باعتبار شهادته لله، مردفًا: «تصوير الشهادة مهمة ليتعرف عليها أتباعه والمنتمون للجماعات المتطرفة.

وقالت المحكمة للشاهد الشيخ محمد حسين يعقوب، حينما تطلبك المحكمة للشهادة فليس ذلك عبثا، والأمر الآخر أن كثيرا من المتهمين في قضايا كثيرة أتخذوا من أحاديثكم ودروسكم حجة لأقوالهم ولذلك شهادتكم أمام المحكمة فارق كبير في القضية، فهي إما أن تكون شهادة حقا أم غير ذلك، وحلفته المحكمة باليمين.

وعقدت الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح.