الحماية المدنية تسيطر على حريق مزارع نخيل بقرية الجديدة في الوادي الجديد

سيطرت وحدات الدفاع المدني بالوادى الجديد على نيران حريق كبير نشب فى منطقة زراعات نخيل بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة، والتى امتدت على مساحة كبيرة من الأراضى، وجرى على الفور الدفع بعربات الإطفاء التابعة للمركز وتعزيزها بعربات النقالى من كافة الوحدات المحلية القروية المجاورة لموقع الحريق لمنع امتداد النيران على مساحات أخرى.

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ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بنشوب حريق كبير فى منطقة الجوسق المزروعة بالنخيل والأشجار، وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء إلى موقع الحريق، كما جرى استدعاء وحدات إطفاء إضافية من مركزى بلاط الخارجة للمشاركة في إطفاء الحريق، بدعم الوحدات المحلية القروية المجاورة للحريق.